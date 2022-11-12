Hai sao nữ xứ Trung gây ngỡ ngàng vì gương mặt giống nhau như hai chị em sinh đôi

Khi Châu Dã và Trương Tịnh Nghi vừa mới ra mắt, nhiều khán giả không thể phân biệt ai là ai. Hiện tại, họ đều là 2 nữ diễn viên xinh đẹp và nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, blogger xứ Trung đăng loạt ảnh so sánh nhan sắc giữa 2 tiểu hoa 9X Châu Dã và Trương Tịnh Nghi. 2 nữ diễn viên khiến cư dân mạng nhiều lần nhầm lẫn vì sở hữu ngoại hình hao hao. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi chỉ cách nhau 1 tuổi và hoạt động showbiz cùng một thời điểm, nên khó thể trách netizens có đôi chút nhầm lẫn 2 người đẹp. Châu Dã (trái) và Trương Tịnh Nghi có khuôn mặt giống nhau như 2 chị em song sinh. Ảnh: Internet Song nếu nhìn kỹ thì Châu Dã và Trương Tịnh Nghi lại mang đến 2 khí chất khác nhau. Trang 163 đánh giá: "Trương Tịnh Nghi và các diễn viên trẻ da trắng, mắt to hiện tại có sự khác biệt. Ngoại hình của cô không quá nổi bật nhưng có nét riêng, dễ tạo dấu ấn với khán giả và có thể vào đa dạng nhân vật. Ở Trương Tịnh Nghi, khán giả cảm thấy thấy sự thoải mái của tuổi thanh xuân, nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt nhiều tâm sự".

Khác với Trương Tịnh Nghi mềm mại và dịu dàng, Châu Dã được đánh giá có ngoại hình sắc sảo, sang chảnh. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc. Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã là "con cưng" của các tạp chí thời trang, được công ty quản lý lăng xê. Diễn viên Trương Tịnh Nghi. Ảnh: Internet Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, được chính tay Đại hoa đán Châu Tấn dẫn dắt và bồi dưỡng tiềm năng diễn xuất. Cô được khán giả Trung chú ý đến với vai diễn đầy ấn tượng trong phim điện ảnh Anh muốn chúng ta ở bên nhau vào năm 2021.

Hiện bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mà Trương Tịnh Nghi tham gia thực sự bùng nổ trên mạng xã hội. Học trò Châu Tấn lại một lần nữa khiến khán giả đắm đuối với vẻ đẹp trong trẻo của cô sinh viên cùng diễn xuất tự nhiên và tương tác cực đỉnh với bạn diễn Trần Phi Vũ. Diễn viên Châu Dã. Ảnh: Internet Về phía Châu Dã, cô sinh năm 1998 - lớn hơn Trương Tịnh Nghi 1 tuổi. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và hiện trực thuộc công ty giải trí Truyền thông Hòa Tụng. Nổi lên từ vai diễn Cố Tương trong Sơn Hà Lệnh (Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đóng chính), Châu Dã được người hâm mộ trao tặng danh hiệu nữ phụ gây thương nhớ nhất. Nét diễn xuất tự nhiên và tạo hình nhân vật Cố Tương giúp Châu Dã gây được ấn tượng tốt với mọi người. Hiện mỹ nhân 9X là nghệ sĩ của công ty giải trí Hòa Tụng, được đại hoa đán Lý Băng Băng o bế. Châu Dã có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn các đồng nghiệp cùng lứa, đến từ những sản phẩm cao cấp như xe hơi, trang sức. Điều này giúp địa vị trong giới giải trí của Châu Dã ngày càng được nâng cao.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-sao-nu-xu-trung-gay-ngo-ngang-vi-guong-mat-giong-nhau-nhu-hai-chi-em-sinh-doi-523966.html