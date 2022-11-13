Chồng cũ Dương Mịch - Lưu Khải Uy đưa bạn gái mới đi chùa, tình cảm thăng hoa chẳng mấy mà về chung một nhà?

Sao quốc tế 13/11/2022 15:55

Tài tử Lưu Khải Uy và bạn gái mới, diễn viên Lý Hiểu Phong, cùng nhau đi chùa Kính Sơn, Hàng Châu. Tình cảm của cặp đôi được cho là ngày càng thăng hoa, gắn bó.

Mới đây, hình ảnh Lưu Khải UyLý Hiểu Phong xuất hiện tại một ngôi chùa ở Kính Sơn, Hàng Châu hôm cuối tuần đã nhanh chóng gây chú ý của cư dân mạng. 

Chồng cũ Dương Mịch - Lưu Khải Uy đưa bạn gái mới đi chùa, tình cảm thăng hoa chẳng mấy mà về chung một nhà? - Ảnh 1
Hình ảnh của Lưu Khải Uy là nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Ảnh: Internet

Theo Sohu, cặp đôi song hành suốt buổi nhưng không có cử chỉ âu yếm, thân mật khi ở chốn linh thiêng. Họ mặc đồ tương đồng phong cách, trông khỏe khoắn và trẻ trung. Lý Hiểu Phong đội chiếc mũ lưỡi trai cô từng sử dụng khi đi chơi với Khải Uy cách đây không lâu.

Vài tuần trước, họ cũng bị bắt gặp hẹn hò, tuy nhiên, khi đó, cô lại bị "nhận nhầm" là diễn viên Vưu Tĩnh Như. Sau khi người đẹp họ Vưu lên tiếng phủ nhận, nhiều khán giả mới bỏ công tìm hiểu và biết được bạn gái mới của Lưu Khải Uy thực chất là Lý Hiểu Phong.

Chồng cũ Dương Mịch - Lưu Khải Uy đưa bạn gái mới đi chùa, tình cảm thăng hoa chẳng mấy mà về chung một nhà? - Ảnh 2
Đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò từ khi chia tay Dương Mịch. Ảnh: Internet

Lý Hiểu Phong năm nay 40 tuổi, người gốc An Huy. Cô vừa là MC kiêm diễn viên. Một số phim có sự than gia của cô như Giải quyết trong năm, Thợ săn, Mùi hoa tiêu, Người bạn thật sự của tôi... Bộ phim gần đây cô đóng là Định luật 80/20 của tình yêu - phim Dương Mịch đóng chính. Một số tin đồn cho hay Hiểu Phong và Dương Mịch - vợ cũ Lưu Khải Uy - có quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Lý Hiểu Phong từng kết hôn với một doanh nhân gốc Bắc Kinh giàu có vào năm 2013. Hai người có một con trai, nhưng ly hôn sau vài năm chung sống.

Trước những tin đồn về tình ái, Lưu Khải Uy giữ thái độ im lặng, nhưng cha của anh - ngôi sao kỳ cựu Lưu Đan - đã phủ nhận rằng con trai ông đang hẹn hò với bất cứ ai. Tuy nhiên, Lưu Đan cho biết ông sẽ rất hạnh phúc nếu Lưu Khải Uy kết hôn lần nữa, vì ông muốn thấy con trai tìm được hạnh phúc và có một người bạn đồng hành trong cuộc đời.

Ngôi sao kỳ cựu Lưu Đan cho biết ông không cần phải chấp thuận việc Lưu Khải Uy hẹn hò với ai, miễn là cháu gái ông có thể hòa hợp với người phụ nữ đó.

Chồng cũ Dương Mịch - Lưu Khải Uy đưa bạn gái mới đi chùa, tình cảm thăng hoa chẳng mấy mà về chung một nhà? - Ảnh 3
Nam diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân đầu với Dương Mịch. Ảnh: Internet

Lưu Khải Uy kết hôn cùng Dương Mịch vào năm 2013 sau gần 2 năm hẹn hò. Đến tháng 1/2014, căp đôi tổ chức đám cưới tại đảo Bali. Tháng 6 cùng năm, Dương Mịch sinh con gái nặng 2,7 kg tại bệnh viện Matilda, Hong Kong và đặt tên là Lưu Nhu Mễ (Tiểu Gạo Nếp). Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc.

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