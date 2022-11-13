Trận chiến giữa hai fandom của Dương Tử và Thành Nghị đã kéo dài hơn một tuần nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dương Tử và Thành Nghị từng có cơ hội hợp tác trong phim Trầm Vụn Hương Phai. Vốn là dự án được quan tâm nhưng khi phát sóng, tác phẩm lại không thu về thành tích như ý muốn. Tạo hình của Dương Tử và Thành Nghị trong "Trầm Vụn Hương Phai". Ảnh: Internet Cộng đồng fan của nam nữ chính là Dương Tử và Thành Nghị lại được phen tranh cãi kịch liệt trên Weibo khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Trong đó, đỉnh điểm là sự kiện một trong số những fan kì cựu, có lượng follower lên đến hơn 72.000 của Dương Tử đâm đơn kiện fan Thành Nghị vì tội danh bôi nhọ và phỉ báng.

Sau đó, Tòa án nhân dân thành phố Hàng Châu đã ra thông báo lập án. Tuy nhiên tài khoản đệ đơn kiện lại bị phía Sina Weibo cấm ngôn. Có thể thấy, mâu thuẫn giữa fan Thành Nghị và fan Dương Tử càng ngày càng bị đẩy lên cao. Đáng nói, dù fan nhà nữ đâm đơn kiện thì fan nhà nam vẫn tiếp tục đấu tố.

Những ngày qua, các dự án phim của Thành Nghị bất ngờ nhận bão 1 sao kèm nhiều bình luận chê bai từ "người qua đường". Trong đó, 2 dự án chịu thiệt hại nặng nhất là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Dữ Quân Ca với điểm douban giảm xuống lần lượt còn 7.4 và 4.9, con số này vẫn có thể tiếp tục thay đổi. Bên dưới phần đánh giá của 2 bộ phim kể trên đã xuất hiện loạt ý kiến trái chiều, chủ yếu chê bai Thành Nghị, chẳng hạn như: diễn xuất tệ, phim mô-típ cũ, nam chính xấu,... Đặc biệt, loạt đánh giá 1 sao được cho là xuất hiện cùng lúc dù bộ phim đã kết thúc từ lâu. Loạt tác phẩm bị đánh giá 1 sao gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Thành Nghị nên fan của nam diễn viên rất bức xúc. Liên hệ các dữ kiện, không ít người nghi ngờ fan Dương Tử có liên quan đến sự việc trên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phỏng đoán của một số người. Cuộc chiến giữa fan hai bên căng thẳng đến mức nhiều người cảm thấy, cặp đôi diễn viên chính gần như vắng bóng các hoạt động tương tác tình cảm trong livestream và phỏng vấn quảng bá phim. Đồng thời, fan Dương Tử nhiều lần thể hiện rõ thái độ không muốn thần tượng tái hợp với Thành Nghị trên màn ảnh.

Xa Thị Mạn không nôn nóng kết hôn, muốn tìm được một nửa đích thực ở độ tuổi U50 Minh tinh thừa nhận cô vẫn giữ niềm tin vào hôn nhân nhưng không muốn vội vã kết hôn mà chờ tới lúc gặp đúng người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cang-cong-dong-fan-duong-tu-dam-don-kien-fan-thanh-nghi-vi-toi-danh-phi-bang-524370.html