Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp

Sao quốc tế 13/11/2022 21:29

Tô Hữu Bằng chủ động chỉnh lại chiếc váy giúp Trần Nghiên Hy ngay trên thảm đỏ, để nữ đồng nghiệp lên hình đẹp hơn.

Tổi 12/11, Tô Hữu Bằng xuất hiện tại lễ trao giải điện ảnh Kim Kê. Nam diễn viên điển trai lựa chọn trang phục hết sức lịch lãm với vest trắng, quần âu đen, không quên điểm xuyết bằng chiếc nơ trước cổ áo. Điều đáng chú ý khi dân tình nhắc về mỹ nam Hoàn Châu Cách Cách là thời điểm anh chỉnh váy cho nữ đồng nghiệp Trần Nghiên Hy.

Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp - Ảnh 1
Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp - Ảnh 2
Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp - Ảnh 3

Ngay trên thảm đỏ, khi thấy dải dây ở bộ đầm của bà xã Trần Hiểu luộm thuộm, tài tử Hoàn Châu cách cách chỉnh lại để cô có hình ảnh đẹp hơn. Động thái của Tô Hữu Bằng vào top chủ đề nổi bật trên Weibo.

Ngay khi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Tô Hữu Bằng: "Ủa sao chú trẻ mãi không già thế", "Chú ga lăng quá", "Tô Hữu Bằng vẫn đẹp trai như ngày nào"... là những lời tán dương "có cánh" mà người hâm mộ gửi tới nam thần một thời.

Từ trước tới nay, Tô Hữu Bằng luôn nổi bật là ngôi sao nam không có "phốt" về đời tư. Anh sống trong sạch và không vướng phải bất kỳ lùm xùm nào trong sự nghiệp dù đã tham gia hoạt động nghệ thuật rất nhiều năm. Hiện tại ở tuổi 49, mỹ nam họ Tô vẫn luôn ghi điểm tuyệt đối về nhân cách, những hành động, cư xử lịch thiệp, tinh tế.

Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp - Ảnh 4

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ nhóm Những chú hổ con, hai thành viên còn lại là Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng. Nhóm nổi tiếng ở châu Á cuối thập niên 1980, đầu 1990. 

Nhóm tan rã hồi giữa thập niên 1990, Tô Hữu Bằng chuyển sang đóng phim, nổi tiếng với Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003... Những năm gần đây, anh ít đóng phim, hiếm khi tham gia sự kiện giải trí. Tài tử dành nhiều thời gian nghiên cứu Phật pháp, tham gia các khóa tu, lên núi tọa thiền. Anh thường dành nhiều tuần trên núi, không dùng điện thoại, Internet.

Những tháng gần đây, anh gây chú ý khi tham gia show thực tế "Anh trai vượt mọi chông gai 2" - chương trình thi thố về âm nhạc dành cho nghệ sĩ. Ở chung kết hồi đầu tháng, Hữu Bằng đoạt giải cao nhất. Chiến thắng này đã chứng minh sức hút của Tô Hữu Bằng sau gần 3 năm tạm vắng trong showbiz. 

Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp - Ảnh 5

Ở tuổi 49, Tô Hữu Bằng chưa lập gia đình và cũng chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với công chúng. Giới truyền thông Hoa ngữ từng đồn đại về mối tình đơn phương nhưng chân thành của Tô Hữu Bằng dành cho người bạn diễn ăn ý, nữ diễn viên Triệu Vy.

Anh thừa nhận phải lòng Triệu Vy khi cộng tác với cô trong Hoàn Châu cách cách. Không trở thành tình nhân, Triệu Vy và Tô Hữu Bằng trở thành bạn thân, cộng sự thân thiết trong làng giải trí. 

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