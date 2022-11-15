Trước đó, thợ săn ảnh xứ Trung cũng bắt gặp Lý Tiểu Lộ xuất hiện cùng tình trẻ khi cả hai cùng đi chụp ảnh tại một khu du lịch nổi tiếng. Bạn trai mới rất kiên nhẫn chụp từng bức ảnh cho người đẹp. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ tỏ ra khá thoải mái và tự nhiên, liên tục có những động chạm thân thiết với "người tình tin đồn".

Theo thuyền thông đưa tin, Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp đi mua sắm đồ gia dụng và nội thất cùng bạn trai mới là rapper Triệu Dục Đào. Cả hai xuất hiện thân thiết cùng nhau tại nơi công cộng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Tiểu Lộ và tình trẻ bị bắt gặp hẹn hò. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, cả hai bị bắt gặp đi xem phim cùng nhau. Sau khi xem xong, cả hai cùng nhau trở về nhà riêng của Lý Tiểu Lộ, dấy lên nghi vấn sống chung.

Sau chuyện tình ồn ào với đàn em PGone, Lý Tiểu Lộ tiếp tục hẹn hò với rapper kém 12 tuổi. Ảnh: Internet

Theo giới thiệu trên trang cá nhân, Triệu Dục Đào sinh năm 1994. Anh là rapper, ca sĩ kém tên tuổi trong showbiz. Triệu Dục Đào từng tham gia chương trình The Rap of China 2017 nhưng không đạt được thành tích cao. Kể từ đó đến nay, anh chỉ phát hành duy nhất một sản phẩm âm nhạc.

Thường xuyên bị bắt gặp sánh đôi cùng những người đàn ông trẻ tuổi sau ly hôn, tuy nhiên, cô phủ nhận đang trong mối quan hệ tình cảm mới. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô chỉ xoay quanh con gái Điềm Hinh. Lý Tiểu Lộ hiện làm mẹ đơn thân.

Từng có cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ với Giả Nãi Lượng, nhưng chính Lý Tiểu Lộ là người đạp đổ đi mọi thứ. Ảnh: Internet

Năm 2018, Lý Tiểu Lộ từng bị phát hiện ngoại tình với đàn em PGone, khiến cuộc hôn nhân đẹp giữa cô và Giả Nãi Lượng tan vỡ. Sau đó một năm, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn và cô con gái chung Điềm Hinh của họ sống với mẹ ruột.

Vụ việc đã khiến hình ảnh của Lý Tiểu Lộ trong lòng công chúng sụp đổ, cô bị khán giả “tẩy chay” buộc phải rút lui khỏi làng giải trí. Nữ diễn viên phải chuyển sang nghề kinh doanh, livestream bán hàng do không được chào đón trong showbiz. Trong khi đó, Giả Nãi Lượng từ chối nói về cuộc hôn nhân tan vỡ dù đồng nghiệp và bạn bè đều khẳng định, tài tử xứ Trung thực sự suy sụp và đau khổ vì bị vợ “cắm sừng”.

Lý Tiểu Lộ từng là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 17, Lý Tiểu Lộ trở thành ngôi sao hạng A khi nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải điện ảnh Kim Mã. Sau 20 năm hoạt động trong làng giải trí cùng nỗ lực xây dựng hình tượng đẹp trong lòng công chúng, chính Lý Tiểu Lộ đã phải rút lui khỏi showbiz và tự phá huỷ hạnh phúc gia đình của chính mình vì sai lầm ngoại tình.