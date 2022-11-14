Uông Tịch Triều và Trần Đô Linh chia tay chỉ trong một thời gian ngắn vướng nghi vấn hẹn hò. Nguyên nhân được cho là đến từ Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, nữ diễn viên Trần Đô Linh đăng dòng trạng thái "Hãy về nhà trong Ngày độc thân". Đến ngày 13/11, nhà biên kịch và sản xuất Vu Chính bình luận trong bài đăng của nam diễn viên Uông Tịch Triều: "Tình trường thất bại thì thì sự nghiệp sẽ hanh thông, cố lên nhé. Tình yêu công khai mong manh không đáng tin, không muốn cũng phải bỏ!". Trước dòng chia sẻ của Trần Đô Linh và bình luận của Vu Chính, nhiều người cho rằng Uông Tịch Triều và bạn gái tin đồn đã chia tay.

Trần Đô Linh và Uông Tịch Triều được cho là chia tay sau một thời gian ngắn hẹn hò. Ảnh: Internet Vào tháng 9 vừa qua, Trần Đô Linh và Uông Tịch Triều nhiều lần bị bắt gặp tụ tập bạn bè rồi cùng nhau về nhà, dính nghi vấn tình cảm. Thậm chí họ còn chụp ảnh cùng một địa điểm, khiến nhiều người tin rằng tin đồn hẹn hò là thật. Trước đó, có thông tin cho rằng Trần Đô Linh và Uông Tịch Triều đã yêu nhau được hơn nửa năm, cả hai có nhiều bộ đồ đôi cùng phong cách như chụp ảnh check in cùng địa điểm, cùng trượt ván giống nhau... Hai người cũng đã từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Giữa nghi vấn Trần Đô Linh và Uông Tịch Triều chia tay sau một thời gian ngắn hẹn hò, cái tên thứ 3 bỗng dưng bị kéo vào - chính là Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, một blogger cho rằng nữ diễn viên họ Triệu là nguyên nhân khiến Trần Đô Linh và Uông Tịch Triều đổ vỡ mối quan hệ. Cụ thể, vào dịp sinh nhật của nữ diễn viên họ Triệu, Uông Tịch Triều được bắt gặp đổi ảnh đại diện hình của Triệu Lệ Dĩnh. Đây là hành động mà blogger cho là khá mập mờ, vượt xa mối quan hệ bạn bè thông thường. Triệu Lệ Dĩnh và Uông Tịch Triệu có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Ảnh: Internet Tuy nhiên, vì không đưa ra được bằng chứng cụ thể nên bài đăng của blogger này nhận nhiều "gạch đá" từ người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh. Thông tin blogger này đưa ra cũng được cho là quá cảm tính, không có bằng chứng cụ thể. Người hâm mộ cũng mong rằng phía Triệu Lệ Dĩnh hãy đưa ra động thái cứng rắn cho những tin đồn thất thiệt này bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và các mối quan hệ của cô. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã tràn vào giải oan cho cô rằng mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Triệu với Uông Tịch Triều chỉ là bạn bè lâu năm. Hơn nữa, gần như sinh nhật năm nào của Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên cũng đổi ảnh đại diện hoặc đăng bài chúc mừng đồng nghiệp, có lần còn chúc mừng trực tiếp trên livestream của cô. Trước đây, chính nam diễn viên cũng từng thừa nhận mình là fan cứng của Triệu Lệ Dĩnh và luôn mong có thêm nhiều cơ hội để học hỏi, hợp tác với đàn chị.

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