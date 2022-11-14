'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững

Sao quốc tế 14/11/2022 23:30

Hứa Duy Ân và chồng trẻ giữ tần suất 5 lần "yêu" mỗi tuần, họ không giả vờ "lên đỉnh" chỉ để đối phương hài lòng.

Hứa Duy Ân và chồng trẻ Vương Gia Lương tổ chức lễ cưới vào ngày 11/11 vừa qua. Sự kiện trọng đại của người đẹp sinh năm 1981 được tổ chức riêng tư và chỉ có bạn bè, gia đình hai bên tham dự. 

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững - Ảnh 1

Hứa Duy Ân và Vương Gia Lương đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, đám cưới của họ liên tục bị dời lịch tổ chức vì dịch bệnh và gặp phải các vấn đề cá nhân. Hứa Duy Ân là người chu toàn, muốn ngày trọng đại diễn ra chỉn chu, đáng nhớ.

"Nữ thần gợi cảm Đài Loan" tâm sự cô hạnh phúc khi nhận lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Sau một năm làm vợ chồng với Vương Gia Lương, người mẫu xứ Đài trưởng thành, đón nhận nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Điều này giúp hôn nhân của cô và Vương Gia Lương hòa hợp, lãng mạn hơn.

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững - Ảnh 2

Mới đây, tại một sự kiện giáo dục sức khỏe tình dục, vợ chồng diễn viên Đài Loan Hứa Duy Ân và Vương Gia Lương chia sẻ với khán giả về đời sống ái ân. 

Vương Gia Lương cho biết với anh, 5 lần một tuần là con số hai vợ chồng duy trì và hài lòng với điều đó. Anh cho biết mình thường là người chủ động. Do đó, mỗi khi anh bắt đầu ôm từ phía sau, cô hiểu đó là tín hiệu "bắt đầu". Khi không thoải mái với chuyện này, cô sẽ đề nghị lùi vào sáng hôm sau. Bình thường, họ ngủ riêng.

Nói về cách hai người "tương tác", Vương Gia Lương cho rằng những đồ phụ trợ như quần tất, nội y sexy... không quá quan trọng bằng việc hòa hợp khi tiếp xúc cơ thể. Dù vậy, anh thấy vợ gợi cảm khi mặc những chiếc bodycon bó sát. Họ cũng thẳng thắn nói với nhau về điều khiến cả hai thấy thích thú, dễ chịu. Họ không giả vờ "lên đỉnh" chỉ để đối phương hài lòng.

Đều là những người có quan điểm tình dục cởi mởi, họ cho rằng việc quan hệ ở những điểm ngoài phòng ngủ khá thú vị. Dù vậy, đa phần hai người cảm thấy thoải mái nhất ở phòng ngủ.

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững - Ảnh 3

Vương Gia Lương kém Hứa Duy Ân 3 tuổi. Anh là nhân viên trong công ty của người mẫu Đài Loan. Mối quan hệ tình cảm của họ nảy sinh trong thời gian làm việc chung.

Hứa Duy Ân mang hai dòng máu lai Đài Loan - Hà Lan. Cô là người mẫu nổi tiếng với vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", "nữ thần gợi cảm" trong showbiz xứ Đài. Hứa Duy Ân có đường tình duyên trắc trở. Cô từng chịu nỗi đau chứng kiến tình đầu là nhạc sĩ Dương Minh Học qua đời vì ung thư. Năm 2012, cô ly hôn ca sĩ Điền Ân Bái.

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