Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ

Đang theo học đại học, Nghê Ni bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông và đoàn làm phim tổ chức tuyển diễn viên cho bộ phim Kim Lăng thập tam thoa vào năm 2008.

Nghê Ni , 34 tuổi, xuất thân từ một gia đình gia giáo, không ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ nên được mẹ cho học bộ môn khiêu vũ và giành nhiều giải thưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ra mắt năm 2011, Kim Lăng thập tam thoa giúp Nghê Ni giành được giải thưởng Điện ảnh châu Á cho Nữ diễn viên mới xuất sắc và giải thưởng phê bình điện ảnh Thượng Hải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Đóng vai nữ chính trong phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Nghê Ni mang danh hiệu "Mưu nữ lang" bước chân vào giới giải trí . Thực tế, với địa vị của Trương Nghệ Mưu, mỗi Mưu nữ lang đều có được sự nghiệp thành công như Chương Tử Di, Củng Lợi, Châu Đông Vũ... Nghê Ni cũng được hy vọng trở thành thế hệ Ảnh hậu tiếp theo.

Nghê Ni có khí chất thanh tao. Sina từng gọi Nghê Ni là "nữ thần văn nghệ thế hệ mới" bởi mỗi bức ảnh chụp, mỗi khung hình của người đẹp đều "tràn đầy cảm xúc, tinh tế, khiến người xem rung động".

Vẻ đẹp của Nghê Ni cũng được xem là lạ trong làng giải trí Hoa ngữ. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt giàu biểu cảm và diễn xuất đa dạng, tinh tế cùng khả năng đọc thoại tốt, Nghê Ni có đầy đủ tố chất của một ngôi sao điện ảnh xuất sắc được truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ thừa nhận.

Ngoại hình đẹp, khí chất sang trọng ấn tượng, diễn xuất tốt, mở đầu sự nghiệp thành công. Năm 2013, chỉ trong vòng 3 năm sau thành công của Kim Lăng thập tam hoa, Nghê Ni được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong Tứ tiểu hoa đán nổi bật nhất giới giải trí Hoa ngữ bên cạnh Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy.

Sau Kim Lăng thập tam hoa, Nghê Ni còn góp mặt trong Tình yêu chia cắt chúng ta, Chờ mùa gió lên và Năm tháng vội vã. Cô được xem là một trong những bà hoàng phòng vé khi các bộ phim có sự góp mặt của cô đều đạt doanh thu ấn tượng. Nghê Ni cũng là nữ diễn viên duy nhất có 2 bộ phim đạt doanh thu trên 500 triệu nhân dân tệ là Kim Lăng thập tam thoa và Năm tháng vội vã.

Thành công và nổi tiếng nhưng Nghê Ni lại chọn cho mình cuộc sống độc thân. Mỹ nhân sinh năm 1988 hiện hài lòng với cuộc sống tự do tự tại sau vài cuộc tình với người trong giới nghệ thuật. Cô chia sẻ: "Trừ công việc ra, cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt. Mua sắm chỉ là đam mê nhất thời. Chỉ có chú mèo cưng là cực đáng yêu!".

Người đẹp hẹn hò tài tử Phùng Thiệu Phong từ năm 2012-2015, sau đó ở bên nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên từ năm 2016-2018. Cô luôn xuất hiện bên bạn trai, khen ngợi họ, nhưng sau khi chia tay, nữ diễn viên không nói xấu về đối phương, cũng từ chối việc biến bản thân trở thành kẻ yếu thế trong chuyện tình cảm.