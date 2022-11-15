Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ

Sao quốc tế 15/11/2022 20:30

Nghê Ni - nàng thơ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu - sở hữu ngoại hình quyến rũ và gương mặt góc cạnh rất cuốn hút.

Nghê Ni, 34 tuổi, xuất thân từ một gia đình gia giáo, không ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ nên được mẹ cho học bộ môn khiêu vũ và giành nhiều giải thưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đang theo học đại học, Nghê Ni bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông và đoàn làm phim tổ chức tuyển diễn viên cho bộ phim Kim Lăng thập tam thoa vào năm 2008.

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 1

Đóng vai nữ chính trong phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Nghê Ni mang danh hiệu "Mưu nữ lang" bước chân vào giới giải trí. Thực tế, với địa vị của Trương Nghệ Mưu, mỗi Mưu nữ lang đều có được sự nghiệp thành công như Chương Tử Di, Củng Lợi, Châu Đông Vũ... Nghê Ni cũng được hy vọng trở thành thế hệ Ảnh hậu tiếp theo.

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 2

Ra mắt năm 2011, Kim Lăng thập tam thoa giúp Nghê Ni giành được giải thưởng Điện ảnh châu Á cho Nữ diễn viên mới xuất sắc và giải thưởng phê bình điện ảnh Thượng Hải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 3

Nghê Ni có khí chất thanh tao. Sina từng gọi Nghê Ni là "nữ thần văn nghệ thế hệ mới" bởi mỗi bức ảnh chụp, mỗi khung hình của người đẹp đều "tràn đầy cảm xúc, tinh tế, khiến người xem rung động".

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 4

Vẻ đẹp của Nghê Ni cũng được xem là lạ trong làng giải trí Hoa ngữ. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt giàu biểu cảm và diễn xuất đa dạng, tinh tế cùng khả năng đọc thoại tốt, Nghê Ni có đầy đủ tố chất của một ngôi sao điện ảnh xuất sắc được truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ thừa nhận.

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 5

Ngoại hình đẹp, khí chất sang trọng ấn tượng, diễn xuất tốt, mở đầu sự nghiệp thành công. Năm 2013, chỉ trong vòng 3 năm sau thành công của Kim Lăng thập tam hoa, Nghê Ni được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong Tứ tiểu hoa đán nổi bật nhất giới giải trí Hoa ngữ bên cạnh Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy.

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 6

Sau Kim Lăng thập tam hoa, Nghê Ni còn góp mặt trong Tình yêu chia cắt chúng ta, Chờ mùa gió lên và Năm tháng vội vã. Cô được xem là một trong những bà hoàng phòng vé khi các bộ phim có sự góp mặt của cô đều đạt doanh thu ấn tượng. Nghê Ni cũng là nữ diễn viên duy nhất có 2 bộ phim đạt doanh thu trên 500 triệu nhân dân tệ là Kim Lăng thập tam thoa và Năm tháng vội vã.

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ - Ảnh 7

Thành công và nổi tiếng nhưng Nghê Ni lại chọn cho mình cuộc sống độc thân. Mỹ nhân sinh năm 1988 hiện hài lòng với cuộc sống tự do tự tại sau vài cuộc tình với người trong giới nghệ thuật. Cô chia sẻ: "Trừ công việc ra, cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt. Mua sắm chỉ là đam mê nhất thời. Chỉ có chú mèo cưng là cực đáng yêu!". 

Người đẹp hẹn hò tài tử Phùng Thiệu Phong từ năm 2012-2015, sau đó ở bên nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên từ năm 2016-2018. Cô luôn xuất hiện bên bạn trai, khen ngợi họ, nhưng sau khi chia tay, nữ diễn viên không nói xấu về đối phương, cũng từ chối việc biến bản thân trở thành kẻ yếu thế trong chuyện tình cảm.

Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Diễn viên Mã Quốc Minh và bạn gái Thang Lạc Văn dọn về chung sống sau 2 năm hẹn hò, truyền thông cho biết 2 ngôi sao sẽ kết hôn vào năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghê Ni Trương Nghệ Mưu Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Sau scandal ngoại tình chấn động buộc phải rút lui làng giải trí, Lý Tiểu Lộ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với trai trẻ

Sau scandal ngoại tình chấn động buộc phải rút lui làng giải trí, Lý Tiểu Lộ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với trai trẻ

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững

Triệu Lệ Dĩnh bị tố là 'tiểu tam', trắng trợn cướp người yêu của đàn em kém tuổi?

Triệu Lệ Dĩnh bị tố là 'tiểu tam', trắng trợn cướp người yêu của đàn em kém tuổi?

Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên?

Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên?

Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 17 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 17 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI