Chung Gia Hân lộ diện sau nửa tháng sinh con thứ 3: Nhan sắc đại hoa đán TVB vẫn như thời son rỗi

Diễn viên khoe làn da mượt mà, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi tắn, kèm theo chia sẻ: "Tôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và người hâm mộ thời gian qua. Tôi rất biết ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Cuộc sống mới khiến tôi một lần nữa cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu thương tất cả dành cho mình".

Mới đây, diễn viên Chung Gia Hân đăng ảnh trên trang cá nhân, hơn nửa tháng sau khi con thứ ba của cô chào đời.

Trước đó, vào ngày 26/10, Chung Gia Hân tiết lộ đã hạ sinh công chúa nhỏ thứ 3. Theo đó, người đẹp đăng tải hình ảnh con gái và hạnh phúc chia sẻ: "Chào mừng con, cuối cùng đã thành một nhà 5 người".

Nữ diễn viên Bằng chứng thép cho biết, ngoài việc chăm sóc con mới sinh, cô dành thời gian cho bản thân, tái tạo năng lượng. Diễn viên khoe con đã biết nghịch tóc cô, khiến cô thích thú.

Nữ diễn viên khoe con gái nhỏ thứ 3. Ảnh: IGNV

Ngôi sao Hong Kong cũng cho biết bé gái chào đời nặng 3,4 kg, được sinh bằng phương pháp sinh chủ động tại nhà (Positive Home Birth). Thời gian em bé ra đời không được cô tiết lộ. Sau chia sẻ này, ngôi sao Hong Kong nhận rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả.

Chung Gia Hân sinh năm 1985, là một trong "Ngũ đại hoa đán" của đài TVB cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai.

Cô gia nhập giới giải trí sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa kiều 2004. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Chung Gia Hân còn ghi dấu ấn với tài diễn xuất thông qua các tác phẩm Bằng chứng thép phần 1, 2; Sóng Gió Gia Tộc; Sức Mạnh Tình Thân; Bảo Vệ Nhân Chứng; Vòng Xoáy Cuộc Đời...

Ở thời kỳ đỉnh cao, cô sở hữu mức thu nhập thuộc top đầu dàn sao nữ xứ Cảng thơm. Năm 2016, cô kết hôn với người bạn trai lớn hơn 13 tuổi tên Jeremy và chuyển về Canada sinh sống.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Chung Gia Hân. Ảnh: Weibo

Năm 2020, Chung Gia Hân quay trở lại Hong Kong tham gia bộ phim Lương Y Dưới Bầu Trời Sao. Dù nhận được nhiều lời khen về kỹ năng diễn xuất, song nữ diễn viên lại trượt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của nhà đài TVB.

Nhiều tin đồn cho biết Chung Gia Hân muốn giải nghệ. Tuy nhiên, cô bày tỏ hiện tại muốn dành nhiều thời gian hơn cho ông xã và các con, nhưng nếu như có kịch bản và vai diễn phù hợp sẽ quay lại thử sức. Quan trọng là thời điểm thích hợp, nhất định cô sẽ còn đóng phim.