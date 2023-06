Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Trong làng điện ảnh Cbiz, việc các sao Hoa ngữ thường xuyên bị đem ra so sánh với nhau được xem là đặc sản không có hồi kết. Không chỉ so sánh về lưu lượng, phim của ai hay hơn mà cả tạo hình của diễn viên cũng là một chủ đề được so sánh.

Lưu Thi Thi - Điền Hi Vi