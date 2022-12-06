Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Trong làng điện ảnh Cbiz, việc các sao Hoa ngữ thường xuyên bị đem ra so sánh với nhau được xem là đặc sản không có hồi kết. Không chỉ so sánh về lưu lượng, phim của ai hay hơn mà cả tạo hình của diễn viên cũng là một chủ đề được so sánh.

Dù có trang phục khá tương đồng nhưng xét một cách công bằng nhan sắc của Lưu Thi Thi rõ ràng vẫn nhỉnh hơn Điền Hi Vi một bậc, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng thần thái của mỹ nhân họ Lưu lẫn lối make up đẹp hơn hoàn toàn Điền Hi Vi.

Mặc dù Nhất Niệm Quan Sơn vẫn đang trong quá trình quay phim, nhưng vẫn có một số tạo hình nhân vật của Lưu Thi Thi đã được leak ra ngoài. Nhờ vậy, mà netizen đã vô tình phát hiện ra sự trùng hợp về tạo hình tân nương giữa bà xã Ngô Kỳ Long và đàn em Điền Hi Vi trong phim Khanh Khanh Nhật Thường .

Triệu Lộ Tư - Dương Tử - Viên Băng Nghiên

Triệu Lộ Tư, Dương Tử và Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư, Dương Tử và Viên Băng Nghiên cũng từng đụng độ trang phục trên màn ảnh nhỏ. Theo đó, với bộ lam y quen thuộc.

Nhìn tổng thể, cả ba bộ trang phục này gần như giống hệt nhau, nếu không nhìn kĩ khó có thể nhận ra sự khác biệt. Trong đó nhiều người cho rằng, Triệu Lộ Tư là mỹ nhân có nhan sắc thu hút nhất nhưng Dương Tử mới là người khiến cho netizen nhớ đến nhiều nhất mỗi lần nhắc về trang phục đụng hàng của 3 mỹ nhân này.

Dương Dương - Thành Nghị

Thành Nghị và Dương Dương - Ảnh: Internet

Có lẽ vì dùng cùng một stylist nên tạo hình của cặp nam nữ chính trong Thả Thí Thiên Hạ (Dương Dương - Triệu Lộ Tư) và Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử) có nhiều điểm tương đồng.

Khi đặt Dương Dương cạnh Thành Nghị, dễ dàng nhìn ra sự giống nhau về trang phục hay kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao,…Điều này khiến cho fan cảm thấy phải chăng lối tạo hình của phim cổ trang Trung Quốc đang không có sự tiến bộ hay chăng mà những năm gần đây các sao nam thường có tạo hình chung chung giống nhau hoàn toàn.