TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

Dù luôn được xem là những mỹ nhân sở hữu nhan sắc đẹp xuất sắc nhưng ít ai biết rằng đôi lúc những ngôi sao này cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh éo le khi bị chính fan chỉ trích, chỉ vì xuống sắc trong một vài lần khi tham gia các sự kiện.

Thế nhưng trong lần xuất hiện gần nhất tại Đêm hội Weibo 2022, Triệu Lộ Tư đã bị soi ra được chuyện tăng cân khi lộ gương mặt tròn có phần kém sang. Ngay lập tức, fan Triệu Lộ Tư đã để lại bình luận trách phòng làm việc của nữ diễn viên. Tuy nhiên, xét một cách công bằng rõ ràng cô nàng đã không thể kiểm soát thói quen ăn uống của mình nên việc xuất hiện tại sự kiện với nhan sắc tụt hạng là điều dễ hiểu.

Ngay từ khi mới ra mắt, Triệu Lộ Tư đã gắn liền với hình tượng mỹ nhân đáng yêu với gương mặt tròn trịa. Tuy nhiên, cô nàng nhanh chóng khắc phục điều này bằng cách luôn tập luyện chăm chỉ và có được cho mình một body phải nói trên cả mức hoàn hảo. Bằng chứng là không ít mỹ nhân của Tinh Hán Xán Lạn khiến fan phát sốt khi trưng diện lên những bộ đồ bó sát hay bikini của mình.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Một mỹ nhân khác cũng gặp vấn đề với cân nặng chính là Dương Tử. Kể từ khi ra mắt, cô nàng đã luôn xuất hiện với vóc dáng có phần mũm mĩm, kém sang.

Dương Tử từng không ít lần bị người hâm mộ nhắc nhở về chuyện giảm cân. Không ít lần nữ diễn viên tự làm xấu hình ảnh của mình khi xuất hiện tại các sự kiện trong tình trạng nhan sắc bị tụt hạng đáng kể vì điều này.

Từ việc không diện đầm trễ vai, tới hạn chế để tóc mái ngang... tất cả đều được fan Dương Tử đưa ra cho thần tượng của mình. Bởi lẽ, Dương Tử có thân hình khá tròn trịa, nên mỗi lần diện đầm hở vai, người đẹp đều dễ dàng để lộ khuyết điểm bờ vai kém thon gọn.

Dương Mịch

Dương Mịch - Ảnh: Internet

So với những mỹ nhân còn lại, Dương Mịch là người đẹp hiếm khi để fan "la ó" về vấn đề ngoại hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào Dương Mịch cũng xuất hiện với vẻ ngoài đẹp hoàn hảo nhất. Đặc biệt là trong giai đoạn gần đây, khi đã có những thông tin cho rằng thời gian đã bắt kịp được vẻ đẹp của nữ diễn viên khi không chỉ bị chê xuống sắc bên ngoài mà ngay cả trong các dự án đóng phim gần đây, cô nàng cũng bị cho là đã quá già.

Theo đó, trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại một sự kiện, công chúng đều có thể nhận ra Dương Mịch để lộ khá nhiều khuyết điểm trên mặt. Da người đẹp bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp với nhiều nếp nhăn quanh khóe miệng và phần cổ.