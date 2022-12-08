Dự án Thần Ẩn vừa chính thức khai, Triệu Lộ Tư đã dính phải biến cố đầu tiên: Vụ việc có liên quan đến Bạch Lộc

Sao quốc tế 08/12/2022 21:48

Tạo hình nhân vật mới của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn bị netizen chỉ trích ăn cắp ý tưởng giống của Bạch Lộc.

Sau một thời gian trì hoãn vì chưa tìm kiếm được nam chính, mới đây, đoàn phim Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ đã bắt đầu ghi hình những cảnh đầu tiên. Trong đó một trong những điều khiến netizen chú ý đến nhiều nhất chính là tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim. 

Dự án Thần Ẩn vừa chính thức khai, Triệu Lộ Tư đã dính phải biến cố đầu tiên: Vụ việc có liên quan đến Bạch Lộc - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chưa kịp nhận những lời khen ngợi thì mỹ nhân họ Triệu đã phải đón nhận những rắc rối đầu tiên.Nguyên nhân là bởi, netizen cảm thấy tạo hình nhân vật của nữ diễn viên họ Triệu có nhiều nét tương đồng với Bạch Lộc trong bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh, chính vì vậy không ít netizen cho rằng đoàn làm phim Thần Ẩn đã ăn cắp chất xám của đối thủ. 

Dự án Thần Ẩn vừa chính thức khai, Triệu Lộ Tư đã dính phải biến cố đầu tiên: Vụ việc có liên quan đến Bạch Lộc - Ảnh 2
Tạo hình của 2 mỹ nhân Cbiz bị cho khá giống nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu rõ sự tình, cư dân mạng mới biết stylist bên Thần Ẩn và Trường Nguyệt Tẫn Minh là cùng một người, có tên là Hoàng Vy, thế nên hoàn toàn không có chuyện sao chép, đạo nhái gì ở đây. Dẫu vậy, điều này lại xảy ra một mâu thuẫn mới khi đa số fan cho rằng vị stylist này quá thiếu sáng tạo nên dẫn tới nghi ngờ phía trên. 

Bên cạnh đó, cũng vì đụng hàng tạo hình, nên bỗng dưng hai nhân vật, hai bộ phim vốn không liên quan gì tới nhau, nay lại bị netizen đem ra so sánh, "cân đong đo đếm" xem Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc phù hợp với hình tượng cổ trang này hơn. 

Dự án Thần Ẩn vừa chính thức khai, Triệu Lộ Tư đã dính phải biến cố đầu tiên: Vụ việc có liên quan đến Bạch Lộc - Ảnh 3
Netizen kỳ vọng màn thể hiện của Triệu Lộ Tư trong phim sẽ tiến bộ hơn - Ảnh: Internet

Nói thêm về Thần Ẩn, được biết, đây là phần 2 của bộ Thiên Cổ Quyết Trần, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng trước đây. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, thuộc thể loại tiên hiệp. 

Ở phiên bản Thần Ẩn này, nội dung phim sẽ xoay quanh mối tình dang dở của Nguyệt Mi (Triệu Lộ Tư) và Khiên Khải (Vương An Vũ). 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Bạch Lộc Thần Ẩn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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