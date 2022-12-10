Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Triệu Lộ Tư cũng phải chào thua trước mỹ nhân này dù bận chung cùng một trang phục

Sao quốc tế 10/12/2022 18:36

Triệu Lộ Tư bất ngờ lép vế trước tình địch của Bạch Lộc.

Lần đầu giữ phiên 1 trong một dự án tiên hiệp được đầu tư lớn, Triệu Lộ Tư được công chúng cực kỳ mong đợi. Cứ ngỡ không hợp tạo hình phim tiên hiệp, thế nhưng những hình ảnh đầu tiên của nàng tiểu hoa 95 trên phim trường Thần Ẩn không khỏi khiến nhiều fan hâm mộ phải cảm thấy thất vọng khi nhan sắc của cô nàng được cho là đã đi xuống khá nhiều. 

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Triệu Lộ Tư cũng phải chào thua trước mỹ nhân này dù bận chung cùng một trang phục - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư sẽ có lần đầu tiên giữ phiên 1 trong một dự án tiên hiệp - Ảnh: Internet

Trong lần xuất hiện này, Triệu Lộ Tư được diện một bộ trang phục màu xanh lá nhạt. So với các tạo hình trước đó, lần này nàng tiểu hoa được ăn diện lộng lẫy hơn với nhiều phụ kiện tóc hơn hẳn. Tuy nhiên, dường như nhan sắc của ''mỹ nhân xuyên không'' đã gặp phải điểm yếu chí tử khi cô nàng trông không hợp với trang phục lẫn màu xanh lá cây này. 

Bên cạnh đó, có cư dân mạng cho rằng tạo hình này của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn có phần giống với Trần Đô Linh ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Nàng “tình địch” Bạch Lộc cũng có phụ kiện tóc lấp lánh, trang phục xanh bắt mắt nhưng khác ở chỗ từ nhan sắc cho đến thần thái mỹ nhân họ Trần đều áp đảo so với Triệu Lộ Tư.

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Triệu Lộ Tư cũng phải chào thua trước mỹ nhân này dù bận chung cùng một trang phục - Ảnh 2
Trần Đô Linh và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng nhận xét, Triệu Lộ Tư lép vế trước Trần Đô Linh khi có chung tạo hình cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ người đẹp họ Trần vốn được khen ngợi với vẻ đẹp cổ điển hợp cổ trang. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh của Triệu Lộ Tư được chụp lén nên chất lượng không cao. Do vậy nó chưa thể hiện được hết vẻ đẹp của cô nàng. Phải chờ sau khi phim lên sóng mới có thể đánh giá được Triệu Lộ Tư có lép vế trước Trần Đô Linh hay không.

Thần Ẩn được xem là phần truyện về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần. Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đồng thời, chất liệu tình cảm giữa những mảnh ghép ngọt ngào và bi thương là điều không thể thiếu. Dàn cast chính gần như đã định với Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa và Dĩnh Nhi.

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Tạo hình nhân vật mới của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn bị netizen chỉ trích ăn cắp ý tưởng giống của Bạch Lộc.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Đô Linh sao Châu Á sao Hoa ngữ Thần Ẩn

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