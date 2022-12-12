Liên tục trưng diện những bộ trang phục khiến netizen chỉ trích là sao một màu, Triệu Lộ Tư đáp trả bằng nhan sắc khó cưỡng

Sao quốc tế 12/12/2022 00:20

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư thêm một lần nữa khiến fan phát sốt.

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu là lợi thế giúp Triệu Lộ Tư liên tục gặt hái thành công trong các dự án cổ trang. Cũng chính vì vậy mà dù cho bị chê bai thường có tạo hình một màu trong các dự án gần đây nhưng nhan sắc của nữ diễn viên đã phần nào che lấp được khuyết điểm này. 

Liên tục trưng diện những bộ trang phục khiến netizen chỉ trích là sao một màu, Triệu Lộ Tư đáp trả bằng nhan sắc khó cưỡng - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Không khó để nhận ra hầu hết phim cổ trang của Triệu Lộ Tư đều có một kiểu tạo hình buộc tóc hai bên chỏm đầu kèm phụ kiện hoa lá. Cách tạo hình này thường xuất hiện ở những nhân vật phụ như nha hoàn trong các dự án cổ trang. Thậm chí một số người còn cho rằng, nếu không thấy cô nàng trong tạo hình này họ sẽ rất bất ngờ đấy. 

Khán giả có thể dễ dàng bắt gặp kiểu tạo hình này của Triệu Lộ Tư trong các bộ phim như Xuân Hoa Thu Nguyệt, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử. Hay mới đây nhất, nàng tiểu hoa tiếp tục lặp lại kiểu tạo hình này ở Thần Ẩn

Liên tục trưng diện những bộ trang phục khiến netizen chỉ trích là sao một màu, Triệu Lộ Tư đáp trả bằng nhan sắc khó cưỡng - Ảnh 2

Liên tục trưng diện những bộ trang phục khiến netizen chỉ trích là sao một màu, Triệu Lộ Tư đáp trả bằng nhan sắc khó cưỡng - Ảnh 3
 Tạo hình một màu của cô trong các dự án gần đây - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dân tình cho rằng dù có cùng kiểu tạo hình thế nhưng nhan sắc của Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hạng. Dù ở bất kỳ trang phục nào, vẻ đẹp của mỹ nhân xuyên không vẫn khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì quá xinh đẹp. 

Ở thời điểm hiện tại, dân tình cho rằng Triệu Lộ Tư đã đạt được độ chín về khoản nhan sắc. Khả năng “cân” tạo hình của cô nàng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần cải thiện được khả năng diễn xuất và có cho bản thân một phim bạo ngày cô sánh ngang với các tượng đại như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch sẽ không còn xa. 

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