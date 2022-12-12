Liên tục trưng diện những bộ trang phục khiến netizen chỉ trích là sao một màu, Triệu Lộ Tư đáp trả bằng nhan sắc khó cưỡng

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu là lợi thế giúp Triệu Lộ Tư liên tục gặt hái thành công trong các dự án cổ trang. Cũng chính vì vậy mà dù cho bị chê bai thường có tạo hình một màu trong các dự án gần đây nhưng nhan sắc của nữ diễn viên đã phần nào che lấp được khuyết điểm này.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Không khó để nhận ra hầu hết phim cổ trang của Triệu Lộ Tư đều có một kiểu tạo hình buộc tóc hai bên chỏm đầu kèm phụ kiện hoa lá. Cách tạo hình này thường xuất hiện ở những nhân vật phụ như nha hoàn trong các dự án cổ trang. Thậm chí một số người còn cho rằng, nếu không thấy cô nàng trong tạo hình này họ sẽ rất bất ngờ đấy.