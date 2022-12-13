Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 13/12/2022 11:30

Màn đọ sắc giữa Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan thích thú vì cả 2 đều quá xinh đẹp.

Gần đây, Triệu Lộ Tư nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng khi xác nhận vào vai nữ chính của dự án phim tiên hiệp Thần Ẩn. Ngay từ những tạo hình đầu tiên, mỹ nhân xuyên không được nhiều người khen ngợi nhan sắc có phần thăng hạng đáng kể. 

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong bộ ảnh mới, Triệu Lộ Tư diện một chiếc váy cúp ngực màu tím thướt tha. Nàng tiểu hoa khoe trọn bờ vai mỏng manh cùng chiếc cổ cao cực phẩm của mình. Vẻ đẹp của Triệu Lộ Tư thậm chí còn được một số bộ phận netizen cho rằng đẹp như thần tiên giáng trần. 

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Nhan sắc ngày một thăng hạng của mỹ nhân xuyên không - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những hình ảnh mới của Triệu Lộ Tư đã được đặt lên bàn cân so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó nàng mỹ nữ Tân Cương cũng có một bộ ảnh tạp chí chụp theo phong cách tương tự. Nữ diễn viên từ trước tới nay vẫn luôn được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Cbiz chính vì vậy màn so sánh này được dự báo sẽ rất khó đoán. 

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Dù cùng phong cách chụp ảnh, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư lại đem đến cảm giác rất khác nhau. Nếu nàng tiểu hoa 95 là vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng thì nàng hoa tuyết Tân Cương lại lạnh lùng, cao quý. Có thể nói rất khó để chọn ra ai là người đẹp hơn, bởi có người sẽ yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng của Triệu Lộ Tư còn có người sẽ thích phong cách quý phái của Địch Lệ Nhiệt Ba hơn.

Có thể nói, 2022 là một năm rất thành công của Triệu Lộ Tư. Với đà phát triển này, cô nàng sẽ sớm vươn lên đứng ngang hàng cùng Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

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