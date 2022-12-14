Quên Triệu Lộ Tư đi, đây mới là mỹ nhân xứng đôi với nam thần Ngô Lỗi ở thời điểm hiện tại

Sao quốc tế 14/12/2022 17:15

Mới đây khoảnh khắc Ngô Lỗi tô son cho một mỹ nhân Cbiz đã khiến cho netizen phát sốt vì quá đẹp đôi.

Kể từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, cả Ngô LỗiTriệu Lộ Tư nổi lên nhanh chóng như là một trong những cặp đôi đẹp của làng phim ảnh Cbiz. Thậm chí, không ít fan kỳ vọng sẽ còn kết duyên với nhau. Tuy nhiên, có vẻ như sẽ không thành nhất là trong những hình mới đây của nam diễn viên. 

Quên Triệu Lộ Tư đi, đây mới là mỹ nhân xứng đôi với nam thần Ngô Lỗi ở thời điểm hiện tại - Ảnh 1
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây nhất bộ đôi Châu Vũ Đồng và Ngô Lỗi đã cùng nhau tham gia một show giải trí nổi tiếng của Trung Quốc. Những hình ảnh tương tác của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu mến họ.

Được biết, lần tham gia show này của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng cũng là để quảng bá cho bộ phim Tình Yêu Mà Thôi sắp công chiếu vào thời gian tới. Không chỉ kết hợp ăn ý với nhau, cả 2 còn nhanh chóng khiến netizen quên đi hình bóng của Triệu Lộ Tư. 

Quên Triệu Lộ Tư đi, đây mới là mỹ nhân xứng đôi với nam thần Ngô Lỗi ở thời điểm hiện tại - Ảnh 2

Quên Triệu Lộ Tư đi, đây mới là mỹ nhân xứng đôi với nam thần Ngô Lỗi ở thời điểm hiện tại - Ảnh 3
 Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh được netizen đăng tải, đáng chú ý nhất phải kể đến bức hình Ngô Lỗi tô son môi cho "người yêu" của mình. Anh chàng không chỉ rất chú tâm vào thử thách mình nhận được mà còn có những hành động, cử chỉ vô cùng đáng yêu khi thực hiện cùng đàn chị. Vì chênh lệch chiều cao cũng như để thuận tiện hơn nên Ngô Lỗi đã phải tách chân mình ra để tương xứng với Châu Vũ Đồng lúc tô son. Ngay lập tức không ít netizen đã sẵn sàng đẩy thuyền cho cặp chị em này. 

Được biết, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đang hợp tác với nhau trong dự án mang tên Tình Yêu Mà Thôi .Với loạt khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi chính được leak ra từ hậu trường của phim, khán giả kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là một tác phẩm thành công. 

Tình yêu mà thôi là câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (22 tuổi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (32 tuổi). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

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