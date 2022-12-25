Điểm mặt những ngôi sao Cbiz nổi bật nhất tại Đêm hội Weibo: Tiêu Chiến chuẩn nam thần, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế trước đàn em

Sao quốc tế 25/12/2022 19:50

Dưới đây là những ngôi sao Cbiz nổi bật nhất tại đêm hội Weibo vừa qua.

Vừa qua, Weibo đã chính thức công bố top 3 sao Hoa ngữ có lượt xem, độ thảo luận cao nhất trong khoảng thời gian diễn ra thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo, thông tin này ngay lập tức đã thu về lượng chú ý cực lớn từ phía người hâm mộ. 

Theo kết quả, ngoại trừ Tiêu Chiến được điểm mặt gọi tên, những tên tuổi lớn và nổi bật khác như Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, hay Trần Phi Vũ,... đều không xuất hiện trong top 3. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz nổi bật nhất tại Đêm hội Weibo: Tiêu Chiến chuẩn nam thần, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế trước đàn em - Ảnh 1
iêu Chiến, Quan Hiểu Đồng và Đàn Kiện Thứ là 3 cái tên được nhiều người bàn tán nhất tại đêm hội Weibo vừa qua - Ảnh: Internet

Với kết quả trên, Tiêu Chiến thêm một lần nữa chứng mình nam thần đứng đầu về đỉnh lưu không phải là danh xưng cho có.  Kể từ sau thành công của Trần Tình Lệnh năm đó quả thực đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp Tiêu Chiến, không chỉ giúp anh vươn lên trở thành một trong những sao nam được săn đón nhiều nhất tại Cbiz, đồng thời còn giúp anh gỡ bỏ được cái mác diễn viên tiềm năng mà vươn thẳng lên thành sao hạng A. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz nổi bật nhất tại Đêm hội Weibo: Tiêu Chiến chuẩn nam thần, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế trước đàn em - Ảnh 2
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng và nam diễn viên Trường Tương Tư - Đàn Kiện thứ là người đứng thứ 2 và 3 trong top tổng hợp lần này của Weibo. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz nổi bật nhất tại Đêm hội Weibo: Tiêu Chiến chuẩn nam thần, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế trước đàn em - Ảnh 3
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng đạt lượt xem là 98 triệu và 775.000 người thảo luận. Bạn gái Lộc Hàm tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2022 đã khiến cộng đồng mạng được phen nức lòng với trạng thái "đỉnh cao", dù có đôi chút lên cân nhưng vô tình điều này khiến cho cô nàng trông xinh đẹp hơn trước gặp bội phần. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz nổi bật nhất tại Đêm hội Weibo: Tiêu Chiến chuẩn nam thần, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế trước đàn em - Ảnh 4
Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

Về phía Đàn Kiện Thứ, anh chàng cũng gây ra cho công chúng sự bất ngờ "cực hạn", bởi không mấy ai nghĩ tới nam diễn viên lại có thể vượt mặt được những tên tuổi nổi trội hơn như Vương Hạc Đệ, Triệu Lệ Dĩnh hay Triệu Lộ Tư, "độc chiếm" top 3 với 50 triệu lượt xem thảm đỏ và 965.000 người thảo luận. Chắc hẳn "duyên qua đường" của ngôi sao Lạp Tội Đồ Giám khá tốt. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Quan Hiểu Đồng Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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