Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy vẫn không phải nhân vật số 1 Cbiz, cái tên đứng đầu không làm nhiều người ngạc nhiên

Sao quốc tế 09/12/2022 15:53

Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy nhưng vẫn chưa là gì so với nhân vật này.

Kể từ sau Trần Tình Lệnh, cái tên Tiêu Chiến đã được biết đến rộng rãi hơn trong làng giải trí xứ Trung.  Trong số đó nổi tiếng nhất chính là nhân vật Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến khi bạo toàn quốc. 

Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy vẫn không phải nhân vật số 1 Cbiz, cái tên đứng đầu không làm nhiều người ngạc nhiên - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

"Siêu phẩm đam mỹ mùa hè 2019" đã giúp Tiêu Chiến một bước lên hàng đỉnh lưu. Cho đến nay, nam diễn viên vẫn chưa có nhân vật nào vượt qua sự thành công như Ngụy Vô Tiện. Dù vô cùng nổi tiếng, thế nhưng vai diễn để đời này của Tiêu Chiến cũng phải chào thua trước sự thành công cũng như sức hút của nhân vật này. 

Giải trí Tân Lãng mới đây đã thực hiện cuộc khảo sát "Nhân vật nổi tiếng nhất trong phim nội địa". Theo đó, nhân vật được bầu chọn nhiều nhất là Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đóng chính với 76% lượt vote.

Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy vẫn không phải nhân vật số 1 Cbiz, cái tên đứng đầu không làm nhiều người ngạc nhiên - Ảnh 2
Tôn Ngộ Không là nhân vật được yêu thích bậc nhất trên màn ảnh xứ Trung - Ảnh: Internet

Điều này không bất ngờ khi Tôn Ngộ Không đã trở thành kỷ niệm và là tuổi thơ của rất nhiều người. Tây Du Ký dù được phát sóng từ lâu nhưng khi trải qua hàng chục năm, bộ phim vẫn được nhắc đến và là biểu tượng trong dòng phim cổ trang. Không chỉ Tôn Ngộ Không, các nhân vật khác trong phim vẫn sống mãi trong tâm trí của vô số khán giả.

Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy vẫn không phải nhân vật số 1 Cbiz, cái tên đứng đầu không làm nhiều người ngạc nhiên - Ảnh 3
 

Xem Tây Du Ký 1986, khán giả đều biết Tôn Ngộ Không được sinh ra từ đá và Bồ Đề Tổ Sư chính là người đầu tiên dạy phép thuật cho Ngộ Không. Tuy nhiên, lai lịch của vị cao nhân này đối với nhiều người vẫn là một ẩn số. Trong Tây du ký 1986, ngoài Phật tổ Như Lai thì chẳng ai có thể nắm giữ sinh mạng của Tôn Ngộ Không. Cho nên Bồ Đề Tổ Sư - người đã dạy cho Ngộ Không 72 phép biến hóa nhất định là người có lai lịch không bình thường.

Theo các nhà sử học Trung Quốc cho biết, dựa theo nguyên tác truyện Tây du ký và các tác phẩm có liên quan khác như Phong thần diễn nghĩa, Bồ Đề Tổ Sư chính là sư đệ của Phật Như Lai. Cho nên, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì chỉ có Như Lai mới có thể trị được.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Tôn Ngộ Không sao Châu Á sao Hoa ngữ

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