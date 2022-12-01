Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này

Sao quốc tế 01/12/2022 18:48

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có hành động khiến fan couple phấn khích tột độ.

Tối ngày 29/11 vừa qua, Đêm hội Weibo 2022 đã chính thức được diễn ra với sự đổ bộ của dàn minh tinh nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư,... 

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh tại buổi lễ - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý trong số những ngôi sao góp mặt ngày hôm đó, có một người không góp mặt khiến fan tiếc nuối chính là Vương Nhất Bác. Có lẽ vì vậy, mà Tiêu Chiến đã có hành động ẩn ý nhằm an ủi fan couple của anh và Vương Nhất Bác. 

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Cụ thể trong bộ trang phục mà Tiêu Chiến mặc trong lúc lên nhận giải cũng có liên quan không nhỏ tới Vương Nhất Bác, niềm vui theo đó lại được nhân đôi. 

Chưa dừng lại ở đó, chẳng biết là vô tình trùng hợp hay cố ý, đúng vào thời điểm Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giải thưởng của Đêm hội Weibo, Vương Nhất Bác đã bất ngờ cập nhật video "đu trend" trên Douyin, thời gian không chệch một giây, khiến fan không tránh khỏi những suy nghĩ sâu xa. 

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này - Ảnh 3
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được nhiều fan ship đến với nhau - Ảnh: Internet

Điều này không khỏi khiến cho fan của 2 nam diễn viên sướng đến phát điên khi cuối cùng sau bao nỗ lực ''đẩy thuyền'' cuối cùng có vẻ như họ đã thành công. 

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một trong số những cặp đôi được khán giả yêu mến và ship cặp tới tận bây giờ sau dự án Trần Tình Lệnh từng gây bão năm 2019. Cũng từ dự án này, cả 2 được người hâm mộ "đẩy thuyền" là một trong những cặp đôi "huynh đệ" đình đám nhất làng giải trí xứ Trung. Tuy không thường xuyên gặp gỡ, fan vẫn niềm tin vào những phát hiện của mình về mối quan hệ tốt đẹp của cả 2.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sao Châu Á sao Hoa ngữ

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