Sốc: Lộ tin Tiêu Chiến ghét bỏ nữ chính trong Ngọc Cốt Dao vì một lý do liên quan đến Dương Tử

Bước vào giai đoạn cuối năm 2022 này, hứa hẹn sẽ là lúc hàng loạt bộ phim Cbiz được cho ra mắt khán giả. Tuy nhiên, bộ phim Ngọc Cốt Dao của nam diễn viên liên tục vướng vận đen và chưa xác định được ngày chiếu khiến khán giả vô cùng sốt ruột. Dẫu vậy, năm nay có lẽ là một năm đáng quên với cá nhân Tiêu Chiến khi còn chưa kịp giải quyết vụ lịch chiếu thì tai họa khác đã ập đến khi xuất hiện tin đồn anh đang không hề quan tâm đến dự án này có được công chiếu hay không.

Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet

Được biết theo một số bộ phận netizen, nguyên nhân dẫn đến điều này được cho là bởi nam diễn viên không hài lòng lắm vì phải nâng đỡ người mới. Cụ thể, một số blogger đã đặt ra nghi vấn rằng có phải việc Nhậm Mẫn kém tên tuổi hơn các bạn diễn trước đây của Tiêu Chiến, điển hình như Dương Tử, đã khiến nam diễn viên cảm thấy không hài lòng?