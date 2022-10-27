Sốc: Lộ tin Tiêu Chiến ghét bỏ nữ chính trong Ngọc Cốt Dao vì một lý do liên quan đến Dương Tử

Vừa qua trên mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao vụ việc Tiêu Chiến bị cho là không quan tâm đến sự thành công của dự án Ngọc Cốt Dao.
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Bước vào giai đoạn cuối năm 2022 này, hứa hẹn sẽ là lúc hàng loạt bộ phim Cbiz được cho ra mắt khán giả. Tuy nhiên, bộ phim Ngọc Cốt Dao của nam diễn viên liên tục vướng vận đen và chưa xác định được ngày chiếu khiến khán giả vô cùng sốt ruột. Dẫu vậy, năm nay có lẽ là một năm đáng quên với cá nhân Tiêu Chiến khi còn chưa kịp giải quyết vụ lịch chiếu thì tai họa khác đã ập đến khi xuất hiện tin đồn anh đang không hề quan tâm đến dự án này có được công chiếu hay không.
Được biết theo một số bộ phận netizen, nguyên nhân dẫn đến điều này được cho là bởi nam diễn viên không hài lòng lắm vì phải nâng đỡ người mới. Cụ thể, một số blogger đã đặt ra nghi vấn rằng có phải việc Nhậm Mẫn kém tên tuổi hơn các bạn diễn trước đây của Tiêu Chiến, điển hình như Dương Tử, đã khiến nam diễn viên cảm thấy không hài lòng?
Điều này được cho là có lý bởi lẽ trong số các mỹ nhân Cbiz mà Tiêu Chiến đã từng có cơ hội hợp tác, dĩ nhiên Nhậm Mẫn không thể nào xếp ngang hàng. Thậm chí, điều này đã được mang ra so sánh ngay từ lúc đoàn làm phim công bố dàn cast khi luôn cho rằng Nhậm Mẫn không xứng để đóng cạnh Tiêu Chiến.
Được biết, những thông tin trên của blogger chưa được phía Tiêu Chiến và các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, nhờ danh tiếng vượt trội của nam diễn viên, tin đồn nhanh chóng lan rộng và nhận được nhiều ý kiến bàn luận của khán giả.
Dẫu cho tất cả chỉ là suy luận từ cộng đồng mạng nhưng nó cũng đã thu hút một lượng lớn người quan tâm và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới nếu như lịch chiếu của phim vẫn chưa được công bố.