'Tình mới' của Tiêu Chiến bất ngờ bị chỉ trích thiếu tôn trọng đoàn phim chỉ vì điều này?

Sao quốc tế 14/10/2022 17:30

Mới đây thông tin về việc ''tình mới'' của Tiêu Chiến bị chê trách là vô trách nhiệm trong công việc đang được nhiều người chú ý ở thời điểm hiện tại.

Nhậm Mẫn hiện đang là một trong những cái tên hot của Cbiz, dù không có vẻ đẹp xuất sắc nhưng ở cô nàng khả năng diễn xuất lẫn vẻ đáng yêu chính là điều giúp cho mỹ nhân họ Nhậm gây được sự thu hút từ phía khán giả. 

Sau thành công của Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Nhậm Mẫn tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình. Không chỉ được đóng cùng Lưu Đào, Vương Khải, nữ diễn viên còn có cơ hội hợp tác với đỉnh lưu Tiêu Chiến.

'Tình mới' của Tiêu Chiến bất ngờ bị chỉ trích thiếu tôn trọng đoàn phim chỉ vì điều này? - Ảnh 1
Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet 

Sắp tới đây, bộ phim Ngọc Cốt Dao do Nhậm Mẫn và tài tử họ Tiêu chủ diễn sẽ được lên sóng. Dĩ nhiên sự kỳ vọng mà fan dành cho dự án này là vô cùng lớn bởi dự án lần này được đầu tư cực khủng, dẫu vậy khi mà phim còn chưa ra mắt fan của cô nàng đã phải nhận lấy một gáo nước lạnh khi bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm trong công việc. 

'Tình mới' của Tiêu Chiến bất ngờ bị chỉ trích thiếu tôn trọng đoàn phim chỉ vì điều này? - Ảnh 2
Nhậm Mẫn và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Cụ thể vì "chạy nhiều đoàn phim cùng lúc". Theo tìm hiểu, tháng 8 năm nay Nhậm Mẫn có lịch quay phim Hoan Nhan với Đổng Tử Kiện. Tuy nhiên, trong thời gian này cô vẫn tham gia Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du và đóng cùng Đinh Vũ Hề.

Việc một diễn viên tham gia nhiều đoàn phim cùng lúc sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả ê-kíp. Không những làm chậm trễ người khác mà còn khiến cho phim bị delay và không theo đúng với tiến độ đề ra trước đó. 

Khỏi cần phải nói điều này khiến cho cô nàng nhận phải vô số gạch đá từ netizen khi hầu hết mọi người đều cho rằng hành động của mỹ nhân họ Nhậm là quá tham lam và thiếu trách nhiệm với các dự án mà mình đang hợp tác. 

Hiện tại, phía đại diện của Nhậm Mẫn vẫn chưa hề lên tiếng giải thích hay xin lỗi về vấn đề này. 

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