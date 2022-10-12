Đỉnh như Tiêu Chiến, phim chưa ra mắt đã được thành tích khủng: Liệu Ngọc Cốt Dao có tạo nên cơn địa chấn trong năm nay?

Sao quốc tế 12/10/2022 11:24

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến dù chưa được công bố thời gian chính thức ra mắt nhưng đã thiết lập cột mốc cực khủng.

Năm 2022 đã sắp sửa bước vào chặng cuối và cũng giống như mọi khi làng điện ảnh Cbiz hứa hẹn sẽ cho ra mắt những bộ phim độc đáo nhằm phục vụ khán giả. Với việc hàng loạt dự án như Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết,..người hâm mộ hy vọng trong giai đoạn cuối năm này họ sẽ có thể thưởng thức thêm một tuyệt tác hay tượng tự và Ngọc Cốt Dao hiện đang là một tác phẩm rất được mong chờ ở thời điểm hiện tại.  

Đỉnh như Tiêu Chiến, phim chưa ra mắt đã được thành tích khủng: Liệu Ngọc Cốt Dao có tạo nên cơn địa chấn trong năm nay? - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet 

Được biết bộ phim do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn thủ vai chính đã được hoàn thành từ lâu nhưng do một số lý do nhất định nên vẫn chưa thể chính thức chào sân khán giả Cbiz. Tuy nhiên, mới đây theo một số thông tin từ blogger nổi tiếng cho biết phim sẽ ra mắt và quý 4 năm nay. 

Dù cho phía nhà sản xuất vẫn chưa xác nhận thông tin này có đúng sự thật hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng, netizen đang cực kỳ háo hức ngóng chờ từng ngày để được thưởng thức bộ phim. Bằng chứng là đã có 4 triệu lượt đặt xem trước, con số cực khủng dành cho một dự án còn chưa ấn định ngày ra mắt. 

Đỉnh như Tiêu Chiến, phim chưa ra mắt đã được thành tích khủng: Liệu Ngọc Cốt Dao có tạo nên cơn địa chấn trong năm nay? - Ảnh 2
Netizen đang háo hức chờ ngày Ngọc Cốt Dao ra mắt - Ảnh: Internet 

 

Ngọc Cốt Dao là bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). 

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Nhậm Mẫn Ngọc Cốt Dao sao Châu Á sao hoa ngữ

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