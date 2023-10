Đỉnh như Tiêu Chiến, phim chưa ra mắt đã được thành tích khủng: Liệu Ngọc Cốt Dao có tạo nên cơn địa chấn trong năm nay?

Năm 2022 đã sắp sửa bước vào chặng cuối và cũng giống như mọi khi làng điện ảnh Cbiz hứa hẹn sẽ cho ra mắt những bộ phim độc đáo nhằm phục vụ khán giả. Với việc hàng loạt dự án như Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết,..người hâm mộ hy vọng trong giai đoạn cuối năm này họ sẽ có thể thưởng thức thêm một tuyệt tác hay tượng tự và Ngọc Cốt Dao hiện đang là một tác phẩm rất được mong chờ ở thời điểm hiện tại.

Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet

Được biết bộ phim do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn thủ vai chính đã được hoàn thành từ lâu nhưng do một số lý do nhất định nên vẫn chưa thể chính thức chào sân khán giả Cbiz. Tuy nhiên, mới đây theo một số thông tin từ blogger nổi tiếng cho biết phim sẽ ra mắt và quý 4 năm nay.