Nắng Gắt Bên Tôi: Hé lộ tạo hình cực phẩm nhan sắc của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 11/10/2022 17:35

Tạo hình của Tiêu Chiến trong phim mới khiến fan phát sốt vì quá đỗi đẹp trai.

Nổi lên từ Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến từng bước leo lên vị trí ngôi sao hạng A một cách dễ dàng. Không chỉ sở hữu nhan sắc trời phú, anh chàng còn có cho mình một đội quân fan hùng hậu có thể nói là đông nhất nhì Cbiz

Tuy nhiên, kể từ thành công của Trần Trình Lệnh nam diễn viên điển trai vẫn chưa gây được dấu ấn lớn nào trong lòng người hâm mộ. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng, nếu cứ tiếp tục thể hiện bộ mặt kém thất vọng như này anh chàng sẽ sớm bị quên lãng. 

Nắng Gắt Bên Tôi: Hé lộ tạo hình cực phẩm nhan sắc của Tiêu Chiến - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Chính vì vậy dự án Nắng Gắt Bên Tôi như là một cơ tốt sau Ngọc Cốt Dao để anh chàng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của bộ đôi Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà hiện đang là một trong những tác phẩm được ngóng chờ nhất. 

Bằng chứng là mới đây dù cho phía nhà làm phim vừa hé lộ một số tạo hình của nam chính nhưng chừng đó cũng là đủ biến cái tên Tiêu Chiến thêm một lần nữa trở thành hot tìm kiếm trên weibo xứ Trung. 

Nắng Gắt Bên Tôi: Hé lộ tạo hình cực phẩm nhan sắc của Tiêu Chiến - Ảnh 2
Nắng Gắt Bên Tôi: Hé lộ tạo hình cực phẩm nhan sắc của Tiêu Chiến - Ảnh 3
Tạo hình điển trai của Tiêu Chiến trong phim mới khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet 

Có thể thấy, nhân vật mà Tiêu Chiến thủ vai được tạo hình khá đơn giản. Sao nam nổi tiếng diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng kết hợp với quần tối màu. Chiều cao lý tưởng cùng tỷ lệ cơ thể cân đối đã khiến chàng nam thần dễ dàng chiếm được trái tim của hội chị em. K

Được biết, Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim có thể loại chức nghiệp tinh anh đô thị công sở. Phim do Công ty TNHH Truyền thông Tân Lệ kết hợp cùng iQIYI sản xuất. Bên cạnh đó, dự án còn có sự tham gia của biên kịch từng đoạt giải Bạch Ngọc Lan (giải thưởng Phim truyền hình có uy tín nhất). 

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