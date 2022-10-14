Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi

Sao quốc tế 14/10/2022 11:30

Vừa mới kêu gọi tẩy chay việc làm lộ ảnh hậu trường, thì đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi lại tiếp tục bị leak hình ảnh nữ chính, lộ nhan sắc thật sự.

Dự án phim Nắng Gắt Bên Tôi với sự tham gia diễn chính của Tiêu Chiến và "Ảnh hậu" Bạch Bách Hà. Được mệnh danh là "nữ hoàng phòng vé" của Trung Quốc và từng nhận về vô số giải thưởng danh giá, Bạch Bách Hà dường như là cái tên đã không còn xa lạ với khán giả. Trong khi đó, Tiêu Chiến vụt sáng trở thành một trong những lưu lượng hàng đầu nhờ bộ phim đình đám Trần Tình Lệnh.

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi - Ảnh 1
Bạch Bách Hà - Tiêu Chiến là diễn viên chính của Nắng Gắt Bên Tôi. 

Vì vậy, sự hợp tác của hai diễn viên đình đám này ngay từ những ngày đầu công bố đã tạo được sức hút với nhiều khán giả, thế nên việc bị leak ảnh hậu trường trong quá trình quay là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong loạt ảnh bị leak, nhan sắc của nữ chính lại gây ra khá nhiều tranh cãi.

Theo đó, qua những hình ảnh hậu trường được ghi lại, netizen tỏ ra không hài lòng với nhan sắc của nữ chính. Trong một phân cảnh xuất hiện cùng Tiêu Chiến, nữ chính Bạch Bách Hà gây chú ý với gương mặt tròn trịa, thân hình cũng kém thon gọn. Bên cạnh đó, nhan sắc bình thường khiến cô không được đánh giá cao trong lòng khán giả.

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi - Ảnh 2
Hình ảnh bị leak ra gây nhiều tranh cãi về nhan sắc nữ chính. 

Thế nhưng, cũng có một số ý kiến cho rằng, đây là hình ảnh được leak tại phim trường nên chất lượng không rõ, Bạch Bách Hà cũng chưa kịp chuẩn bị chỉn chu, không thể đánh giá một cách đúng đắn được. Thêm nữa, Bạch Bách Đình vẫn có một gương mặt sáng, "ăn hình", toát lên vẻ mạnh mẽ và cá tính. Tuy không có nhan sắc mỹ nữ như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử nhưng khả năng diễn xuất của nàng "ảnh hậu" là điều không thể chối cãi, cô luôn được mọi người đánh giá khá cao về khoản này.

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi - Ảnh 3

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi - Ảnh 4
Bạch Bách Hà có nhan sắc và vóc dáng không quá nổi bật.

Có thể thấy, dù trước đó đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi đã kêu gọi tẩy chay hành động làm lộ hình ảnh hoặc cảnh quay thuộc dự án. Đồng thời, họ cũng lên án việc sử dụng danh nghĩa nhân viên của đoàn phim để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhưng những hành động làm sai này vẫn cứ bị tiếp diễn.

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi - Ảnh 5
Loạt ảnh hậu trường của Nắng Gắt Bên Tôi đã bị leak ra ngoài. 

Bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi hiện đang trong quá trình bắt đầu quay những tập đầu tiên. Với sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng cùng đội ngũ sản xuất, biên kịch vô cùng tài ba hứa hẹn sẽ đem một tác phẩm chất lượng, dự kiến khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong tương lai. 

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