Lộ diện tạo hình mới của Tiêu Chiến và tình mới Nhậm Gia Luân trong Đại Đạo Chiếu Thiên

Sao quốc tế 21/10/2022 21:29

Mới đây đã xuất hiện hàng loạt bài viết cho rằng Đại Đạo Chiếu Thiên sẽ do cặp đôi Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đóng chính.

Sau bộ phim Ngọc Cốt Dao đã đóng máy từ lâu, có không ít đồn đoán về dự án tiếp theo mà Tiêu Chiến sẽ tham gia. Mới đây, một blogger nổi tiếng xứ Trung vừa đăng thông tin cho biết Tiêu Chiến sẽ tham gia một dự án cổ trang đại nam chủ - Đại Đạo Chiếu Thiên hợp tác cùng nữ diễn viên Tống Tổ Nhi. Thậm chí loạt tạo hình của hai nhân vật chính trong phim cũng đã được hé lộ. 

Lộ diện tạo hình mới của Tiêu Chiến và tình mới Nhậm Gia Luân trong Đại Đạo Chiếu Thiên - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

 

Thông tin này nhanh chóng thu hút được lượng lớn fan hâm mộ khi hầu hết mọi người đều cho rằng đây sẽ là một sự kết hợp mới mẻ. Một bên hiện đang là nam thần Cbiz khi sở hữu lưu lượng thuộc hàng top Cbiz kết hợp với mỹ nhân đang trên đà phát triển hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều thú vị. 

Lộ diện tạo hình mới của Tiêu Chiến và tình mới Nhậm Gia Luân trong Đại Đạo Chiếu Thiên - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ thông tin này vẫn chưa đề được 2 bên xác nhận mà mới chỉ nằm ở mức nhận định từ bài viết của nam blogger này. 

Lộ diện tạo hình mới của Tiêu Chiến và tình mới Nhậm Gia Luân trong Đại Đạo Chiếu Thiên - Ảnh 3
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Thậm chí một số bộ phận netizen còn chỉ ra điểm bất thường khi hình ảnh y phục màu xanh trên của Tiêu Chiến vốn là tạo hình trong một tựa game mà anh từng tham gia quảng cáo. Ngoài ra, khoảnh khắc xinh đẹp của Tống Tổ Nhi trong ảnh thực chất thuộc bộ cổ trang Thượng Cổ Mật Ước cô nàng đóng cùng Ngô Lỗi từ trước. Do đó, tin đồn lộ tạo hình của hai diễn viên trong dự án mới là không đúng. 

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Từ khóa:   Tống Tổ Nhi Tiêu Chiến Sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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