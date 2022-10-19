Hé lộ mỹ nam khiến Dương Tử dành tình cảm đặc biệt suốt 4 năm trời, Tiêu Chiến hết cửa hay chăng?

Sao quốc tế 19/10/2022 17:45

Hóa ra đây mới là nam thần khiến Dương Tử dành tình cảm xuyên suốt 4 năm vừa qua.

Dù cho giai đoạn vừa rồi Dương Tử không có được sự thành công nhất định khi các dự án cô tham gia đều không để lại dấu ấn rõ nét cho người xem như Trầm Vụn Hương Phai hay Nữ Bác Sĩ Tâm Lý.... Tuy nhiên, xét một cách công bằng các bộ phim này vẫn sở hữu lượt người xem khá cao.

Hé lộ mỹ nam khiến Dương Tử dành tình cảm đặc biệt suốt 4 năm trời, Tiêu Chiến hết cửa hay chăng? - Ảnh 1
Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Ngoài ra khán giả cũng nhận xét khả năng tương tác với bạn diễn của cô nàng cũng được netizen đánh giá rất cao. Tiêu biểu có thể kể đến như trong dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được lên sóng, dân tình đều cho rằng Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò vì bị lộ loạt khoảnh khắc tình bể bình ở hậu trường.

Tuy nhiên fan couple của cặp đôi này còn chưa kịp vui mừng được bao lâu đã phải nhận một tin sét đánh ngang tai khi xuất hiện một bài đăng của nam blogger nổi tiếng, hé lộ về người thương của Dương Tử.

Hé lộ mỹ nam khiến Dương Tử dành tình cảm đặc biệt suốt 4 năm trời, Tiêu Chiến hết cửa hay chăng? - Ảnh 2
Suốt 4 năm Dương Tử luôn đều đặn chúc mừng sinh nhật Lý Hiện trong cùng một bức hình - Ảnh: Internet 

Cụ thể qua bài đăng cho biết, Lý Hiện mới thực sự là chân ái của Dương Tử. Bởi lẽ suốt 4 năm nay kể từ sau khi hợp tác trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật, nàng tiểu hoa đã đều đặn đăng bài chúc mừng sinh nhật bạn diễn và không ngần ngại trao cho mỹ nam này những lời nói có cánh nhất.

Hé lộ mỹ nam khiến Dương Tử dành tình cảm đặc biệt suốt 4 năm trời, Tiêu Chiến hết cửa hay chăng? - Ảnh 3
Lý Hiện và Dương Tử - Ảnh: Internet 

Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử hợp tác cùng Lý Hiện trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật. Đây là dự án phim đã giúp nàng tiểu hoa bước thẳng vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. 

Chứng kiến tình cảm mà mỹ nhân họ Dương dành cho Lý Hiện nhiều người đã bày tỏ sự phấn khích và mong muốn đẩy thuyền 2 người đến với nhau. Đồng thời cũng không quên gửi lời chia buồn tới Tiêu Chiến

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Từ khóa:   Dương Tử Lý Hiện Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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