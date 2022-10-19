Hé lộ mỹ nam khiến Dương Tử dành tình cảm đặc biệt suốt 4 năm trời, Tiêu Chiến hết cửa hay chăng?

Dù cho giai đoạn vừa rồi Dương Tử không có được sự thành công nhất định khi các dự án cô tham gia đều không để lại dấu ấn rõ nét cho người xem như Trầm Vụn Hương Phai hay Nữ Bác Sĩ Tâm Lý.... Tuy nhiên, xét một cách công bằng các bộ phim này vẫn sở hữu lượt người xem khá cao.

Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ngoài ra khán giả cũng nhận xét khả năng tương tác với bạn diễn của cô nàng cũng được netizen đánh giá rất cao. Tiêu biểu có thể kể đến như trong dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được lên sóng, dân tình đều cho rằng Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò vì bị lộ loạt khoảnh khắc tình bể bình ở hậu trường.