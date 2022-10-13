Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

Thanh Trâm Hành với sự góp mặt của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm hiện đang là một trong những bộ phim cổ trang được mong đợi bậc nhất. Tưởng chừng như phim rồi sẽ có được sự thành công ngoài sự mong đợi bởi cả Dương Tử và Ngô Diệc Phàm khi đó đều là những cái tên sở hữu lưu lượng lớn trong Cbiz nhưng rồi chưa kịp lên sóng, tài tử họ Ngô đã vướng phải drama để rồi bị gạch tên khỏi phim.

Thanh Trâm Hành có khả năng công chiếu vào năm 2023 - Ảnh: Internet

Trước tình cảnh của Ngô Diệc Phàm không ít người đã tin rằng Thanh Trâm Hành cũng sẽ rơi vào tình trạng ''đắp chiếu'' trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên mới đây trong bài đăng của một blogger nổi tiếng cho biết dự án sẽ chính thức công chiếu vào năm 2023. Cũng theo nguồn tin này, dàn diễn viên về cơ bản là giữ nguyên, chỉ có vị trí nam chính vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.