Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

Câu hỏi là ai là người sẽ đảm nhận vai chính sau vụ bê bối của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có lời giải đáp trong Thanh Trâm Hành.
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Thanh Trâm Hành với sự góp mặt của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm hiện đang là một trong những bộ phim cổ trang được mong đợi bậc nhất. Tưởng chừng như phim rồi sẽ có được sự thành công ngoài sự mong đợi bởi cả Dương Tử và Ngô Diệc Phàm khi đó đều là những cái tên sở hữu lưu lượng lớn trong Cbiz nhưng rồi chưa kịp lên sóng, tài tử họ Ngô đã vướng phải drama để rồi bị gạch tên khỏi phim.
Trước tình cảnh của Ngô Diệc Phàm không ít người đã tin rằng Thanh Trâm Hành cũng sẽ rơi vào tình trạng ''đắp chiếu'' trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên mới đây trong bài đăng của một blogger nổi tiếng cho biết dự án sẽ chính thức công chiếu vào năm 2023. Cũng theo nguồn tin này, dàn diễn viên về cơ bản là giữ nguyên, chỉ có vị trí nam chính vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.
Sau khi tin đồn được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã đề xuất sử dụng công nghệ AI để thay đổi khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm. Điều này là hoàn toàn có thể nhưng theo một số bộ phận netizen việc làm này không chỉ tốn thêm kinh phí mà còn khiến phim mất đi sự chân thật qua đó khiến người xem có cảm giác không được thưởng thức trọn vẹn.
Thanh Trâm Hành là bộ phim ngôn tình phá án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trâm Trung Lục. Bộ phim bấm máy vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 và đóng máy ngày 16 tháng 7 năm 2020 nhưng vụ việc của nam diễn viên Ngô Diệc Phàm đã phá hỏng tất cả.
Hiện nhà sản xuất của bộ phim vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên. Dù vậy, khán giả vẫn tỏ ra mong chờ vào khả năng lên sóng của Thanh Trâm Hành.