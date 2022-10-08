TOP 3 mỹ nhân màn ảnh Cbiz diện lên mình mẫu váy của NTK Việt Nam: Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc đỉnh cao, Dương Tử gây thất vọng nhất

Dưới đây là 3 mỹ nhân từng có cơ hội thử váy do nhà thiết kế Việt Nam sản xuất.

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp xuất sắc trong thiết kế của NTK Phạm Đặng Anh Thư - Ảnh: Internet Trong một sự kiện nhân dịp Tết Nhâm Dần ở Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành mỹ nhân tỏa sáng nhất chương trình khi ᴅɪệɴ một mẫu đầm đuôi cá bó ꜱáᴛ khoe khéo đường cong chữ S. Càng đặc biệt hơn khi chiếc váy ngày hôm đó cô nàng lựa chọn chính là một thiết của Phạm Đặng Anh Thư, chủ nhân một thương hiệu váy cưới đình đám của Việt Nam. NTK Phạm Đặng Anh Thư cũng cho biết thêm đội ngũ của nữ diễn viên họ Địch đã chủ động hẹn gặp với cô và đưa ra một số yêu cầu cụ thể về ý tưởng của chiếc váy. Kết quả thì ai cũng biết Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những người đẹp nhất đêm hôm đó.

Dương Tử Dương Tử trong trang phục của NTK Công Trí - Ảnh: Internet Dương Tử nổi tiếng là một nữ diễn viên có ngoại hình ấn tượng nhưng lại không phải là người được cho là có thể cân hầu hết mọi thiết kế như Địch Lệ Nhiệt Ba. Bằng chứng là mới đây, ngôi sao của Tru Tiên đã chọn cho bản thân một thiết kế của NTK Công Trí, dù cho khi lên hình mọi thứ trông đều hoàn hảo. Tuy nhiên, hình ảnh chưa chỉnh sửa của Dương Tử lại cho thấy nữ diễn viên đã chọn trang phục không hợp với vóc dáng. Bộ váy trông vẫn sang trọng nhưng Dương Tử khi mặc lên lại lộ rõ nhiều khuyết điểm.

Huỳnh Thánh Y Huỳnh Thánh Y trong thiết kế của NTK Trần Hùng - Ảnh: Internet Đại gia ngầm của showbiz Hoa ngữ là Huỳnh Thánh Y cũng từng lựa chọn một thiết kế đến từ thương hiệu Việt Nam. Khi dự một lễ trao giải tổ chức vào năm 2020, nữ diễn viên nhìn cực kỳ thanh lịch, sang trọng trong chiếc đầm mang hai màu đen trắng. Đây là một thiết kế của NTK Trần Hùng và được xem là mẫu váy rất kén người mặc, chỉ hợp với người có vóc dáng mảnh mai, bờ vai nhỏ nhắn, cần cổ kiêu sa. Chính thiết kế tối giản mà tôn dáng hết mức này giúp Huỳnh Thánh Y đẹp lộng lẫy như một đóa hoa trên sân khấu.

Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba Mới đây thông tin về việc Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng cao sẽ đối đầu nhau trong tháng 10 này đã khiến netizen cực kỳ phấn khích ngóng chờ.

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