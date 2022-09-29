Chuyện lạ đời nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba bị fan đặt dấu hỏi về sự tụt dốc, nữ diễn viên có màn đáp trả cực gắt

Địch Lệ Nhiệt Ba đã thẳng thắn đáp trả khi gặp những bình luận khiếm nhã về diện mạo của cô.

Vốn là một sao nữ xứ Trung được đông đảo khán giả yêu mến nồng nhiệt không chỉ nhờ vào tài năng diễn xuất mà còn là nhan sắc quá đỗi xinh đẹp. Tuy nhiên mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã vô tình nhận về luồng ý kiến trái chiều xung quanh diện mạo của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong livestream - Ảnh: Internet

Cụ thể nữ diễn viên đã vừa ăn lẩu vừa để trò chuyện với người hâm mộ. Thay vì hình ảnh lộng lẫy quen thuộc khi xuất hiện trước công chúng, người đẹp ăn vận khá giản dị và trang điểm nhẹ nhàng. Dù trông vẫn rất xinh đẹp nhưng cô nàng vẫn bị anti fan chê bai phong cách ăn mặc và thiếu sự tôn trọng với người xem.

Chưa dừng lại ở đó, anti-fan còn thẳng thừng chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng cân hơn so với trước đây. Vài bình luận ác ý khẳng định nhan sắc của cô ngoài đời thật không hề lung linh như những tấm hình đã được hậu kỳ kĩ lưỡng. Đứng trước "cơn mưa" chỉ trích, nữ diễn viên đã đáp trả vô cùng khéo léo: "Tôi không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ?".

Nhan sắc của cô nàng trong vài năm qua vẫn luôn được xem là cực phẩm của Cbiz - Ảnh: Internet

Sau khi "dằn mặt" anti-fan, nữ chính Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư đã nhắn nhủ người hâm mộ thay vì dành tiền mua quà cho cô nên tiết kiệm để chi tiêu vào những việc hợp lý. Chứng kiến cách xử lý cực gắt của cô nàng không ít fan hâm mộ cảm thấy có phần phấn khích và ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-la-doi-nhan-sac-dich-le-nhiet-ba-bi-fan-dat-dau-hoi-ve-su-tut-doc-nu-dien-vien-co-man-dap-tra-cuc-gat-508313.html