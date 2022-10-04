Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 04/10/2022 16:18

Mới đây thông tin về việc Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng cao sẽ đối đầu nhau trong tháng 10 này đã khiến netizen cực kỳ phấn khích ngóng chờ.

Với việc những bộ phim nổi tiếng như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết hay Trầm Vụn Hương Phai đều đã kết thúc, lúc này đây netizen đang phải đau đầu tìm kiếm cho mình những dự án mới để nhằm thỏa mãn nhu cầu xem phim của bản thân. Dẫu vậy có lẽ khán giả sẽ không mất quá nhiều thời gian bởi sắp tới đây hàng loạt dự án mới sẽ được cho ra mắt.  

Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho sẽ còn màn ''đối đầu'' vào tháng 10 - Ảnh: Internet 

Đáng chú ý trong số những dự án sắp được cho ra mắt, có đến 2 mỹ nhân Cbiz nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía mọt phim, đó chính là Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, trong một bài đăng của nam blogger nổi tiếng đã tiết lộ phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng sẽ đồng loạt công chiếu vào tháng 10 tới.

Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Trường Nguyệt Tẫn Minh được đánh giá sẽ trở thành phim bạo tiếp theo trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Dù cho đoàn làm phim của cả 2 dự án này đều chưa lên tiếng xác nhận sự việc lẫn chưa công khai thời điểm phát sóng cụ thể nhưng đối với người hâm mộ, việc chứng kiến 2 đại mỹ nhân hàng đầu Cbiz đối đầu nhau trên màn ảnh thực sự là việc khiến họ vô cùng phấn khích. Một số bộ phận netizen còn không ngần ngại so sánh giữa 2 mỹ nhân, ai sẽ là người có được lợi thế hơn nếu cả 2 phim chiếu cùng một thời điểm. 

Cụ thể hầu hết mọi người đều cho rằng, nếu ra mắt cùng thời điểm, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi có lợi thế hơn về nhiệt độ khi quy tụ hai diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Trước đó, phim cũng được dự đoán có nguy cơ “bạo” nhờ sự đầu tư về nội dung, chất lượng kỷ xảo, đó là còn chưa kể tới dàn nhân vật phụ nổi bật như Tôn Trân Ny. 

Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh: Internet 

Về phía Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba, phim của nàng mỹ nhân Tân Cương thuộc đề tài pháp luật - phá án khá kén người xem. Chưa kể khả năng thành công của phim phụ thuộc rất lớn vào tài diễn xuất của nhân vật mà điều này từ trước tới nay vẫn luôn là điểm yếu của Nhiệt Ba. 

Dẫu vậy đây mới chỉ là phỏng đoán sơ qua của netizen còn muốn biết được kết quả, có lẽ netizen buộc lòng phải chờ cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm khi nào cả 2 phim ra mắt. 

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