Tạo hình mới của Dương Tử trong Trường Tương Tư khiến dân tình khen ngợi hết lời

Sao quốc tế 28/09/2022 23:20

Tạo hình bạch y của Dương Tử trong Trường Tương Tư nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trường Tương Tư hiện đang là một trong những dự án cổ trang cấp S+ được kỳ vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý, dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng mặc dù chưa lên sóng. 

Tạo hình mới của Dương Tử trong Trường Tương Tư khiến dân tình khen ngợi hết lời - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, đoàn làm phim đã bất ngờ tung ra đoạn video ăn mừng Trường Tương Tư đóng máy. Đoạn video hé lộ một số tạo hình của nhân vật Tiểu Yêu do Dương Tử đảm nhận trong phim. Tạo hình bạch y của Dương Tử nhanh chọt lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ vì quá nổi bật. 

Xuất hiện với trang phục trắng đơn giản nhưng Dương Tử không kém phần thanh nhã dịu dàng. Không thể không nói Dương Tử thực sự rất hợp với tạo hình cổ trang, đặc biệt là những trang phục và kiểu trang điểm đơn giản. 

Bên cạnh những bình luận khen ngợi thì cũng có một bộ phận khán giả mỉa mai Dương Tử. Họ cho rằng cô nàng thiếu sự đổi mới, tạo hình của các phim hầu hết đều giống nhau. Bên cảnh đó việc ảnh trên poster của cô lẫn diện mạo ngoài hậu trường bị anti fan cho rằng khác xa một trời một vực nên có phần chê bai. 

Tạo hình mới của Dương Tử trong Trường Tương Tư khiến dân tình khen ngợi hết lời - Ảnh 2
Dương Tử nhận về nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của bản thân - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, nhan sắc của nữ diễn viên trong Trầm Vụn Hương Phai cũng phải nhận không ít lời chê bai vì khác xa trailer và những hình ảnh được leak trước đó. Chính vì vậy, đứng trước những hình ảnh được đoàn làm phim tung ra, cộng đồng mạng phần lớn vẫn tỏ ra nghi ngại. 

Hiện những hình ảnh bạch y của Dương Tử tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy còn dấy lên nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút của Trường Tương Tư ở thời điểm hiện tại. 

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Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư nhan sắc Dương Tử sao Châu Á sao Hoa ngữ

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