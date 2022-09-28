'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 28/09/2022 22:24

Dự án phim mới của Lưu Thi Thi đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ.

So với Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh hay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch thì Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính không nổi tiếng bằng. Tuy nhiên nếu nói về dàn diễn viên xinh đẹp hẳn phim của Lưu Thi Thi chẳng hề thua kém 2 bộ phim trên. 

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi - Ảnh 1
Nhan sắc xinh đẹp xuất sắc của Lưu Thi Thi và Trương Chỉ Khê - Ảnh: Internet

Mới đây trong đoạn video được đăng tải Lưu Thi Thi và Trương Chỉ Khê đã cùng nhau đối diễn một cảnh đánh kiếm cực đẹp mắt. Không cần kỹ xảo màu mè, nhan sắc và tạo hình một đỏ một trắng của 2 người đẹp này khiến dân tình không khỏi cảm thán vì quá xuất sắc. Thậm chí nhiều người còn cho rằng cả 2 như 2 tiên nữ giáng trần vì xinh đẹp miễn chê. 

Lưu Thi Thi vốn được biết đến là mỹ nhân cổ trang đình đám Cbiz, vì vậy loạt tạo hình của cô nàng chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Trong khi đó, Trương Chỉ Khê cũng chứng minh được lợi thế cổ trang của mình khi diện một bộ bạch y đơn giản nhưng nhan sắc vẫn cực nét. Chỉ một khoảnh khắc đối diễn ngắn, 2 người đẹp 8x này đã được dân mạng ship couple nhiệt tình.

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi - Ảnh 2
Dân tình đang háo hức về màn thể hiện của 2 hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

Trước khi gây ấn tượng với tạo hình bạch y ở Nhất Niệm Quan Sơn, Trương Chỉ Khê từng nhận được vô số lời khen ngợi trong Trầm Vụn Hương Phai. Ở bộ phim này, cô nàng vào vai Chiến thần Nhiễm Thanh của Thiên giới – người sinh ra nam chính Ứng Uyên (Thành Nghị). Như vậy, Nhiễm Thanh cũng là mẹ chồng của nữ chính Nhan Đàm (Dương Tử).

Hiện bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Trương Chỉ Khê sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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