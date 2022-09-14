Phim mới của Lưu Thi Thi chưa kịp ra mắt đã vướng phải nhiều lùm xùm gây trái chiều, nam chính bị đối xử phân biệt?

Sao quốc tế 14/09/2022 16:30

Hành động của đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Là một trong những bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi mới công bố những thông tin đầu tiên, Nhất Niệm Quan Sơn hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm bạo mới của màn ảnh Hoa ngữ. 

Phim mới của Lưu Thi Thi chưa kịp ra mắt đã vướng phải nhiều lùm xùm gây trái chiều, nam chính bị đối xử phân biệt? - Ảnh 1
 Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh tại buổi lễ khai máy - Ảnh: Internet

Mới đây nhất buổi lễ khai máy của dự án này đã chính thức được diễn ra, tại đó có sự xuất hiện của dàn diễn viên Nhất Niệm Quan Sơn. Cặp đôi chính Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng vẫn đem lại cảm giác hợp đôi chứ không bị "lệch pha" như nhiều dự đoán trước đó. 

Tuy nhiên, ý kiến trái chiều đã nổ ra sau khi đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn thay đổi poster, lúc đầu để poster có cả Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, nhưng sau đó lại đổi chỉ để poster một mình Lưu Thi Thi. Điều này ngay lập tức khiến fan đưa ra nhiều ý kiến trái chiều và phần lớn người đều cho rằng hành động này là thể hiện sự không tôn trọng với nam chính. 

Phim mới của Lưu Thi Thi chưa kịp ra mắt đã vướng phải nhiều lùm xùm gây trái chiều, nam chính bị đối xử phân biệt? - Ảnh 2
Nhất Niệm Quan Sơn được kỳ vọng sẽ gây tiếng vang trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, về phía khán giả lại cho rằng poster đầu tiên bị lệch và che mất nữ chính, đó mới là không tôn trọng Lưu Thi Thi. Bên cạnh đó, Nhất Niệm Quan Sơn là một bộ phim cổ trang đại nữ chủ, cũng nghĩa là Lưu Thi Thi nắm giữ phiên 1, Lưu Vũ Ninh mặc dù là nam chính cũng chỉ là phiên 2 nên việc để poster của Lưu Thi Thi trên hồ sơ của phim là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Người hâm mộ Lưu Thi Thi thậm chí còn cho rằng Lưu Vũ Ninh chỉ là một gương mặt mới, việc được hợp tác cùng tiểu hoa nổi tiếng đã là một loại tài nguyên tốt rồi.Điều này càng khiến cho fan của Lưu Vũ Ninh càng trở nên tức giận hơn bao giờ hết. 

Hiện Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính vẫn đang trong quá trình khai máy và chưa ấn định lịch chiếu. 

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Vũ Ninh Nhất Niệm Quan Sơn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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