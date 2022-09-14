Fan của Lưu Thi Thi ‘tẩy chay’ Nhất Niệm Quan Sơn vì thần tượng bị đối xử bất công

Sao quốc tế 14/09/2022 15:28

Vì liên tục chứng kiến Lưu Thi Thi bị đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đối xử bất công, cộng đồng người hâm mộ của cô đã tuyên bố ngừng ủng hộ và tuyên truyền cho dự án này.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, trong thời gian gần đây, cộng đồng người hâm mộ của Lưu Thi Thi đã vô cùng bức xúc khi chứng kiến những hành động thiếu tôn trọng của đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đối với nữ diễn viên.

luu thi thi 1
Lưu Thi Thi bị đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đối xử bất công - Ảnh: Internet

Người hâm mộ của Lưu Thi Thi đã chỉ ra nhiều động thái vô lý của ê-kíp Nhất Niệm Quan Sơn khiến cho hoa đán 85 này chịu nhiều thiệt thòi. Theo đó, trong ngày khai máy, tên của Lưu Thi Thi đã được xếp riêng một hàng, nhưng cho đến khi poster chính thức được tung ra thì tên của cô lại được xếp ngang hàng với Lưu Vũ Ninh.

luu thi thi 2

Bên cạnh đó, fan của minh tinh họ Lưu cho rằng ê-kíp Nhất Niệm Quan Sơn không hề chuyên nghiệp khi thay, sửa poster chính thức đến tận 3 lần liền, khiến lu mờ đi vị trí và vai vế của Lưu Thi Thi trên phim trong khi đây là bộ phim "đại nữ chủ" (nữ chính mạnh mẽ, tài năng, sống độc lập, không dựa dẫm hay thậm chí lấn lướt luôn cả nam chính). Ngoài ra, khi fan của Lưu Thi Thi đưa ra nghi vấn về các hành động khó hiểu trên Weibo chính của tác phẩm thì đoàn làm phim đã xóa sạch không một dấu vết.

luu thi thi 3
Nhiều trạm fan của Lưu Thi Thi thông báo dừng hoạt động một thời gian, không tiếp tục tuyên truyền cho Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh: Internet

Vì những lý do trên, nhiều trạm fan lớn của Lưu Thi Thi đã thông báo rằng sẽ dừng hoạt động một thời gian. Đồng thời tuyên bố không tuyên truyền, hỗ trợ cho Nhất Niệm Quan Sơn nữa để bảo vệ và duy trì quyền lợi cho thần tượng của mình.

Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi ngời ngời khí chất, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh nhỏ

Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi ngời ngời khí chất, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh nhỏ

Dù đã 5 năm không đóng phim cổ trang, Lưu Thi Thi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ tạo hình hồng y trong Nhất Niệm Quan Sơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Vũ Ninh Nhất Niệm Quan Sơn sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi ngời ngời khí chất, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh nhỏ

Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi ngời ngời khí chất, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh nhỏ

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Rộ tin đồn Lưu Thi Thi cướp vai Angela Baby, học đòi theo con đường của Lưu Diệc Phi, thực hư thế nào?

Rộ tin đồn Lưu Thi Thi cướp vai Angela Baby, học đòi theo con đường của Lưu Diệc Phi, thực hư thế nào?

Mặc cho sóng gió bên ngoài xô đẩy, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi 9 năm tình cảm vẫn ngọt ngào

Mặc cho sóng gió bên ngoài xô đẩy, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi 9 năm tình cảm vẫn ngọt ngào

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 17 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 17 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 17 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI