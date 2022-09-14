Fan của Lưu Thi Thi ‘tẩy chay’ Nhất Niệm Quan Sơn vì thần tượng bị đối xử bất công

Vì liên tục chứng kiến Lưu Thi Thi bị đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đối xử bất công, cộng đồng người hâm mộ của cô đã tuyên bố ngừng ủng hộ và tuyên truyền cho dự án này.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, trong thời gian gần đây, cộng đồng người hâm mộ của Lưu Thi Thi đã vô cùng bức xúc khi chứng kiến những hành động thiếu tôn trọng của đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đối với nữ diễn viên.

Lưu Thi Thi bị đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đối xử bất công - Ảnh: Internet

Người hâm mộ của Lưu Thi Thi đã chỉ ra nhiều động thái vô lý của ê-kíp Nhất Niệm Quan Sơn khiến cho hoa đán 85 này chịu nhiều thiệt thòi. Theo đó, trong ngày khai máy, tên của Lưu Thi Thi đã được xếp riêng một hàng, nhưng cho đến khi poster chính thức được tung ra thì tên của cô lại được xếp ngang hàng với Lưu Vũ Ninh.

Bên cạnh đó, fan của minh tinh họ Lưu cho rằng ê-kíp Nhất Niệm Quan Sơn không hề chuyên nghiệp khi thay, sửa poster chính thức đến tận 3 lần liền, khiến lu mờ đi vị trí và vai vế của Lưu Thi Thi trên phim trong khi đây là bộ phim "đại nữ chủ" (nữ chính mạnh mẽ, tài năng, sống độc lập, không dựa dẫm hay thậm chí lấn lướt luôn cả nam chính). Ngoài ra, khi fan của Lưu Thi Thi đưa ra nghi vấn về các hành động khó hiểu trên Weibo chính của tác phẩm thì đoàn làm phim đã xóa sạch không một dấu vết.

Nhiều trạm fan của Lưu Thi Thi thông báo dừng hoạt động một thời gian, không tiếp tục tuyên truyền cho Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh: Internet

Vì những lý do trên, nhiều trạm fan lớn của Lưu Thi Thi đã thông báo rằng sẽ dừng hoạt động một thời gian. Đồng thời tuyên bố không tuyên truyền, hỗ trợ cho Nhất Niệm Quan Sơn nữa để bảo vệ và duy trì quyền lợi cho thần tượng của mình.

Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi ngời ngời khí chất, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh nhỏ Dù đã 5 năm không đóng phim cổ trang, Lưu Thi Thi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ tạo hình hồng y trong Nhất Niệm Quan Sơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-cua-luu-thi-thi-tay-chay-nhat-niem-quan-son-vi-than-tuong-bi-doi-xu-bat-cong-502753.html