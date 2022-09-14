Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi ngời ngời khí chất, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh nhỏ

Dù đã 5 năm không đóng phim cổ trang, Lưu Thi Thi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ tạo hình hồng y trong Nhất Niệm Quan Sơn.

Lưu Thi Thi từng là một trong những mỹ nhân cổ trang đình đám nhất nền phim ảnh Trung Hoa nhờ các vai diễn trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp,... Vì vậy mà sự trở lại lần này của cô trong Nhất Niệm quan Sơn cùng đàn em Lưu Vũ Ninh đang rất được mong đợi.

Poster chính thức của dự án Nhất Niệm quan Sơn - Ảnh: Internet

Vào ngày 13/9 vừa qua, đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức tổ chức buổi khai máy và công bố poster của dàn diễn viên chính gồm Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Vũ, Diệp Thanh, Trần Đô Linh, Trương Chỉ Khê, Trương Thiên Dương. Trong đó tạo hình của nữ chính Lưu Thi Thi nhận được nhiều phản hồi tốt.

Tạo hình hồng y của Lưu Thi Thi nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Theo những bức ảnh được ê-kíp phim đăng tải, Lưu thi thi diện trang phục đỏ rực, toát lên vẻ khí chất tiên hiệp, khiến cô trở thành chủ đề nóng của các diễn đàn mạng xứ Trung. Dù mặc y phục nhiều lớp, lại thêm thanh kiếm cồng kềnh nhưng nữ minh tinh vẫn được khen vì vóc dáng mảnh mai, động tác kiếm cũng thành thục như các kiếm khách đích thực.

Một số bình luận của netizen:

- Tạo hình rất ấn tượng nên tôi càng tò mò về kịch bản của Nhất Niệm Quan Sơn.

- Quả đúng là mỹ nhân cổ trang hàng đầu, khí chất thoát tục này khó ai có thể bì được.

- Lưu Thi Thi quả thật vô cùng phù hợp với cổ trang, không khí cổ trang kiếm hiệp này lâu rồi mới thấy lại.

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz Bắt gặp Dương Mịch và Lưu Thi Thi đeo "vòng đôi", fan hâm mộ của hai nhà "sướng rơn". Tình bạn trong giới giải trí Hoa ngữ cũng rất ngọt ngào và đẹp đẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-hong-y-cua-luu-thi-thi-ngoi-ngoi-khi-chat-hua-hen-oanh-tac-man-anh-nho-502733.html