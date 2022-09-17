Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9

Sao quốc tế 17/09/2022 20:20

Dù đã kết hôn và hạ sinh bé trai đầu lòng, vóc dáng của Lưu Thi Thi vẫn khiến bao chị em phải trầm trồ.

Mới đây, Lưu Thi Thi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí GRAZIA số ra tháng 9/2022, đây cũng là số kỷ niệm 13 năm thành của tạp chí. Bà xã Ngô Kỳ Long được dịp khiến người xem xuýt xoa không ngừng trước nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nuột nà của mình.

Lưu Thi Thi hiện đang là cái tên khá hot khi trở lại màn nhỏ với tác phẩm cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn hợp tác cùng đàn em Lưu Vũ Ninh. Những hình ảnh hậu trường của bô phim được lan truyền trên mạng nhanh chóng nhận về sự quan tâm của công chúng cùng vô số lời khen ngợi về tạo hình của nam nữ chính.

Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 1
Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 2
Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 3
Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 4
Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 5
Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 6

Không giống như các đồng nghiệp khác đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết hay game, Lưu Thi Thi lựa chọn một dự án có kịch bản gốc. Đến nay, nội dung của Nhất niệm quan sơn và bối cảnh của các vai diễn vẫn được giữ kín, đoàn phim chỉ công bố tên nhân vật. Trong đó, Lưu Thi Thi vào vai Nhậm Như Ý.

Nhìn từ tạo hình, có thể Lưu Thi Thi thể hiện vai kiếm khách giang hồ tính cách mạnh mẽ. Trong đoạn teaser giới thiệu diễn viên, bầu không khí cổ trang kiếm hiệp và khí chất thoát tục của Lưu Thi Thi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, khiến nhiều người mong chờ vào dự án trở lại của Lưu Thi Thi.

Nhiều khán giả đánh giá trong các nữ diễn viên nổi tiếng hiện nay của Trung Quốc, Lưu Thi Thi được nhận xét là người thể hiện những cảnh võ thuật đẹp, do cô học múa từ nhỏ.

Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh 7

Nữ diễn viên sinh năm 1987 này gây ấn tượng với vai Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, đây cũng là vai diễn thành công nhất của Lưu Thi Thi, không chỉ giúp cô nổi tiếng mà còn gặp gỡ ông xã Ngô Kỳ Long. Hiện, người đẹp đang là gương mặt đại diện của “ông lớn” Chanel tại Trung Quốc, thần thái cùng nhan sắc giúp Lưu Thi Thi nhận được rất nhiều lời mời hợp tác.

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