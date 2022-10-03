Đại chiến nhan sắc, Bạch Lộc đối đầu Dương Tử 'kẻ tám lạng, người nửa cân' khiến netizen đau đầu lựa chọn người thắng

Mới đây netizen đã có màn so sánh vui giữa tạo hình của 2 mỹ nhân trong Cbiz là Dương Tử và Bạch Lộc.

Bước sang năm 2023 tới đây làng điện ảnh Cbiz hứa hẹn sẽ cho ra mắt những bộ phim mới đầy hấp dẫn, giúp cho những ''mọt phim'' có thêm nhiều sự lựa chọn để thưởng thức. Đáng chú ý, trong số đó có sự xuất hiện của 2 dự án đình đám do 2 mỹ nhân Cbiz là Dương Tử và Bạch Lộc đóng chính.

Tạo hình quá đỗi xinh đẹp của 2 mỹ nhân Cbiz - Ảnh: Internet

Chính vì lẽ đó một số bộ phận netizen đã nảy ra một ý tưởng khi quyết định sẽ thử so sánh tạo hình của 2 nữ diễn viên với nhau để xem ai là chiến thắng. Với việc cả 2 bộ phim cùng là thể loại triều đấu, kết hợp yếu tố kì huyễn, tạo hình, trang phục của nhân vật cũng có nhiều nét tương đồng nên việc so sánh càng thêm được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Dựa theo cuộc khảo sát, "cuộc chiến" này dường như khá ngang tài ngang sức. Người thì cho rằng Dương Tử nhìn xinh xắn, trẻ trung và cao sang hơn hẳn so với Bạch Lộc. Tuy nhiên, những người còn lại thì lại cho rằng tạo hình Khương Tuyết Ninh của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng cũng không hề kém cạnh, xét một cách công bằng cả 2 mỹ nhân đều ở thế ''kẻ tám 8 lạng người nửa cân'' nên rất khó để tìm ra người thắng cuộc.

Không quá khó hiểu khi netizen tỏ ra bất lực trong việc lựa chọn người thắng cuộc khi nhìn vào bức hình này - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả hai bộ Trường Tương Tư của Dương Tử và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đều đã quay xong và bắt đầu bước sang giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ. Chứng kiến những tạo hình ấn tượng đến từ cả 2 nữ diễn viên, netizen kỳ vọng cặp đôi sẽ mang đến cho người xem những thước phim hấp dẫn nhất trong năm 2023.

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