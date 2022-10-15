Dương Tử quyết tâm làm mới mình, hợp tác đóng webtoon của Hàn Quốc khiến fan dân tình vô cùng hào hứng

Dương Tử hiện đang là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất Cbiz. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu mà cô nàng còn được fan hâm mộ ngưỡng mộ bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời khi hầu hết những phim có sự góp mặt của nữ diễn viên luôn có lượt xem hàng khủng. Dẫu vậy, giai đoạn gần đây netizen đang bắt đầu chứng kiến sự tụt dốc của cô nàng khi fan liên tục chê bai cô chỉ là diễn viên một màu.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Phải chăng những câu nói này đã tác động đến mỹ nhân họ Dương khi mới đây nhất trong bài đăng của một blogger nổi tiếng, người này cho biết cô đã quyết định nhận lời đóng phim chuyển thể từ webtoon của Hàn Quốc. Được biết dự án phim này có tên là Chiếu Sáng Cửa Hàng và sẽ được khai máy sau khi nàng tiểu hoa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của Trường Tương Tư.