Dương Tử quyết tâm làm mới mình, hợp tác đóng webtoon của Hàn Quốc khiến fan dân tình vô cùng hào hứng

Sao quốc tế 15/10/2022 23:25

Netizen kỳ vọng Dương Tử sẽ có thể mang đến những trải nghiệm mới cho người xem sau quãng thời gian dài bị chê là ''một màu''.

Dương Tử hiện đang là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất Cbiz. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu mà cô nàng còn được fan hâm mộ ngưỡng mộ bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời khi hầu hết những phim có sự góp mặt của nữ diễn viên luôn có lượt xem hàng khủng. Dẫu vậy, giai đoạn gần đây netizen đang bắt đầu chứng kiến sự tụt dốc của cô nàng khi fan liên tục chê bai cô chỉ là diễn viên một màu. 

Dương Tử quyết tâm làm mới mình, hợp tác đóng webtoon của Hàn Quốc khiến fan dân tình vô cùng hào hứng - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Phải chăng những câu nói này đã tác động đến mỹ nhân họ Dương khi mới đây nhất trong bài đăng của một blogger nổi tiếng, người này cho biết cô đã quyết định nhận lời đóng phim chuyển thể từ webtoon của Hàn Quốc. Được biết dự án phim này có tên là Chiếu Sáng Cửa Hàng và sẽ được khai máy sau khi nàng tiểu hoa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của Trường Tương Tư.

Đóng cặp với Dương Tử ở dự án lần này là sao nam Đinh Vũ Hề. Trước đây, nam diễn viên đã từng hợp tác rất thành công cùng Triệu Lộ Tư trong bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. 

Dương Tử quyết tâm làm mới mình, hợp tác đóng webtoon của Hàn Quốc khiến fan dân tình vô cùng hào hứng - Ảnh 2
 Dương Tử quyết tâm làm mới mình, hợp tác đóng webtoon của Hàn Quốc khiến fan dân tình vô cùng hào hứng - Ảnh 3

Dương Tử được cho là sẽ hợp tác với nam diễn viên Đinh Vũ Hề trong dự án này - Ảnh: Internet

Tin tức này vừa được đưa ra đã ngay lập tức thu hút đông đảo cư dân mạng. Đa số đều ủng hộ Dương Tử làm mới bản thân với một cốt truyện chuyển thể từ webtoon. Đặc biệt, nếu thành công cho dự án này đây sẽ là câu trả lời đanh thép của cô nàng gửi đến những anti fan khi cho rằng cô chỉ là diễn viên một màu và không có khả năng đóng nhiều thể loại khác. 

Tuy nhiên, hiện tại thông tin liên quan đến dự án tiếp theo của Dương Tử vẫn chưa được xác nhận. Các fan đang vô cùng mong đợi thông báo chính thức từ hai diễn viên 9x.

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Từ khóa:   Dương Tử Đinh Vũ Hề sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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