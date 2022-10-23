TOP phim cổ trang Cbiz được fan ngóng chờ nhất cuối năm 2022: Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến lập kỷ lục về số người đặt xem trước

Sao quốc tế 23/10/2022 21:00

Theo BXH phim cổ trang được mong chờ nhất hiện nay, phim của Tiêu Chiến đang thực sự không có đối thủ.

Trong những tháng cuối cùng của năm 2022, phim cổ trang xứ Trung đang là những gì mà người hâm mộ chờ đợi nhất ở thời điểm hiện tại. Mới đây, để giúp cho các mọt phim dễ dàng tìm được một bộ phim cổ trang sắp ra mắt để thưởng thức trong giai đoạn này.

Một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã lập ra một BXH chi tiết tường tật các bộ phim đang được ngóng chờ nhất ở thời điểm hiện tại. 

TOP phim cổ trang Cbiz được fan ngóng chờ nhất cuối năm 2022: Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến lập kỷ lục về số người đặt xem trước - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Theo số liệu thống kê, cái tên được khán giả "đặt lịch hẹn" nhiều nhất là Ngọc Cốt Dao. Tác phẩm do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn chủ diễn đã đạt thành tích khủng khi có tới 4,044 triệu lượt đặt trước.

Ngọc Cốt Dao cũng là màn tái xuất của Tiêu Chiến sau loạt phim cổ trang Trần Tình Lệnh, Đấu La Đại Lục, Lang Điện Hạ... Nhờ sức hút của Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến đã trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhiều bậc nhất giới giải trí.

Tuy nhiên, sau Trần Tình Lệnh, nam tài tử họ Tiêu vẫn chưa có tác phẩm hay vai diễn nào thật sự đột phá. Do đó, nhân vật mới của Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao nhận được rất nhiều sự kỳ vọng.  

Xếp thứ 2 trong BXH là Nguyệt Ca Hành do Trương Bân Bân và Từ Lộ đóng chính. Bộ phim không có diễn viên đình đám nhưng vẫn đạt tới 2,249 triệu lượt đặt trước.

TOP phim cổ trang Cbiz được fan ngóng chờ nhất cuối năm 2022: Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến lập kỷ lục về số người đặt xem trước - Ảnh 2
Ngọc Cốt Dao đang là bộ phim được mong đợi nhiều nhất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Nguyệt Ca Hành cũng xuất sắc vượt mặt cả Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba. Lý do là vì, phim có nội dung thú vị đồng thời, Trương Bân Bân cũng có thể đóng 4 vai cùng một lúc.

BXH 10 phim cổ trang chờ phát sóng có số lượng đặt trước cao nhất trên 3 nền tảng Youku, Iqiyi, Tencent:

1. Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn): 4,044 triệu (Tencent)

2. Nguyệt Ca Hành (Trương Bân Bân, Từ Lộ): 2,249 triệu (Iqiyi)

3. Phù Đồ Duyên (Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ): 1,844 triệu (Iqiyi)

4. An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn): 1,67 triệu (Youku)

5. Trường Nguyệt Tẫn Minh (La Vân Hi, Bạch Lộc): 1,197 triệu (Youku)

6. Bảy Kiếp May Mắn (Dương Siêu Việt, Đinh Vũ Hề): 1,026 triệu (Iqiyi)

7. Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc, Trương Lăng Hách): 1,001 triệu (Iqiyi)

8. Trường Tương Tư (Dương Tử, Trương Vãn Ý): 761 nghìn (Tencent)

9. Vân Tương Truyện (Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng): 495 nghìn (Iqiyi)

10. Hộ Tâm (Hầu Minh Hạo, Châu Dã): 493 nghìn (Youku)

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