Hy vọng Khánh Dư Niên phần 2 ra mắt chính thức dập tắt, không Tiêu Chiến đã đành lại tới nhân vật quan trọng này vắng mặt?

Sao quốc tế 28/10/2022 11:54

Với những fan hâm mộ hy vọng Khánh Dư Niên ra mắt phần 2 có lẽ sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa vì các nhân vật chủ chốt đều thay nhau từ chối dự án.

Với nhiều tình tiết bí ẩn còn được bỏ ngỏ ở phần 1, phần 2 của Khánh Dư Niên luôn được các mọt phim ra ngóng vào trông. Dẫu vậy điều này sẽ rất khó trở thành sự thật, bằng chứng là đã 3 năm kể từ ngày phần 1 khép lại chả có dấu hiệu nào cho thấy netizen sẽ được chứng kiến phần 2 cả. 

Hy vọng Khánh Dư Niên phần 2 ra mắt chính thức dập tắt, không Tiêu Chiến đã đành lại tới nhân vật quan trọng này vắng mặt? - Ảnh 1
Dàn diễn viên phần 1 của Khánh Dư Niên - Ảnh: Internet 

Nguyên nhân của sự trì hoãn này tới từ chính dàn diễn viên góp mặt trong phim. Đầu tiên là "địa vị" của Tiêu Chiến, thời điểm đóng Khánh Dư Niên phần 1, mỹ nam họ Tiêu vẫn đang là một nam diễn viên vô danh và phải đóng vai phụ với thời lượng lên sóng là rất ít. 

Dẫu vậy với vị thế hiện tại của mình, sẽ rất khó để mong muốn một người đang là một trong số những sao nam hot nhất Cbiz lại chịu chấp nhận bỏ thời gian ra chỉ để làm kép phụ. 

Hy vọng Khánh Dư Niên phần 2 ra mắt chính thức dập tắt, không Tiêu Chiến đã đành lại tới nhân vật quan trọng này vắng mặt? - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Trương Nhược Quân khả năng cao cũng sẽ từ chối đóng phần 2 - Ảnh: Internet

Những tưởng chuyện của Tiêu Chiến đã đủ đau đầu thì mới đây lại xuất hiện thêm một vấn đề còn nhức nhối hơn. Bởi khắp các trang mạng xứ Trung đang lan truyền thông tin rằng thỏa thuận 5 năm mà nam chính Trương Nhược Quân ký kết với đoàn phim Khánh Dư Niên đã sắp hết hạn. Chính vì vậy, nếu như không mau chóng hoàn bộ phim khả năng phần 2 của dự án này sẽ chính thức đi vào ngõ cụt hoặc tệ hơn là bị ''đóng băng'' vĩnh viễn. 

Hiện tại phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin gì mới về vụ việc, một số bộ phận netizen cũng cho rằng có thể đội ngũ sản xuất cũng đang rơi vào tình trạng không biết phải làm gì khi đang có quá nhiều thứ chống lại họ ở thời điểm này. 

Khánh Dư Niên phần 1 tuy không sở hữu dàn sao đỉnh lưu, lưu lượng lớn nhưng những thành tích phim đạt được đủ để khiến cho người xem phải cảm thấy hài lòng. Bằng chứng là dù cho đã kết thúc được 3 năm nhưng số lượng người mong mỏi được xem phần 2 vẫn đang là rất lớn. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Trương Nhược Quân Khánh Dư Niên sao Châu Á sao Hoa ngữ

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