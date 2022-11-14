BXH lưu lượng của dàn sao nam Hoa ngữ Cbiz khiến netizen 'đấu khẩu' lẫn nhau: Bất ngờ mang tên Dương Dương và Tiêu Chiến

Sao quốc tế 14/11/2022 19:41

BXH đánh giá lưu lượng của các sao nam Hoa ngữ mới đây nhận về nhiều bình luận chỉ trích vì đánh giá không có chiều sâu lẫn khách quan.

BXH lưu lượng của các sao Hoa ngữ từ xưa đến nay chưa bao giờ là đề tài ngừng tranh luận của netizen, bởi cho dù cho có những thứ hạng hợp lý ra sao đi nữa thì việc các fan hâm mộ của một sao nào đó chỉ trích cũng là điều không thể tránh khỏi. Bằng chừng là trong BXH lưu lượng của các sao nam nổi tiếng nhất gần đây cũng không phải là ngoại lệ. 

BXH lưu lượng của dàn sao nam Hoa ngữ Cbiz khiến netizen 'đấu khẩu' lẫn nhau: Bất ngờ mang tên Dương Dương và Tiêu Chiến - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất sắc nằm ở nhóm 1 - Ảnh: Internet 

Theo đó, bảng này được chia làm 3 nhóm, tương đương với 3 phân cấp khác nhau, bao gồm: nhóm 1 - có cả lưu lượng lẫn tác phẩm, nhóm 2 - phát triển ổn định, có phim bạo hot, phim tồn kho mạnh,nhóm 3 - có vai thoát vòng, mỗi người một vẻ, nam chính quen mặt. 

Trong đó, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Chu Nhất Long và Vương Tuấn Khải được xếp vào nhóm 1. Ngoại trừ trường hợp của Vương Tuấn Khải, hầu hết netizen đều thấy 4 người còn lại khá hợp lý.

BXH lưu lượng của dàn sao nam Hoa ngữ Cbiz khiến netizen 'đấu khẩu' lẫn nhau: Bất ngờ mang tên Dương Dương và Tiêu Chiến - Ảnh 2
Vương Tuấn Khải - Ảnh: Internet 

Nguyên do bởi nhiều người cho rằng, so với thành viên cùng nhóm - Dịch Dương Thiên Tỉ hay Tiêu Chiến, Vương Tuấn Khải thiếu một tác phẩm nổi tiếng đúng nghĩa, chưa kể khả năng diễn xuất cũng như các phim có sự góp mặt của anh chàng đều không có được thành công như mong đợi, thậm chí còn bị antifan mỉa mai ''nên ở nhà tập luyện nhiều hơn rồi hãy nhận phim''. Vì vậy việc anh góp mặt ở nhóm 1 khiến fan của rất nhiều sao nam khác tỏ ra vô cùng bức xúc. 

Trong đó có fan của Lý Hiện và Dương Dương khi 2 nam thần này đều bị xếp vào nhóm 2. Bởi cả 2 đều là những sao nam đình đám hàng đầu Cbiz, khả năng diễn xuất cung đã được kiểm chứng qua hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng thế nên việc 2 mỹ nam bị xếp sau các cái tên trẻ hơn ở nhóm 1 khiến fan của họ khó lòng nuốt trôi được cục tức này. 

BXH lưu lượng của dàn sao nam Hoa ngữ Cbiz khiến netizen 'đấu khẩu' lẫn nhau: Bất ngờ mang tên Dương Dương và Tiêu Chiến - Ảnh 3
Lý Hiện và Dương Dương - Ảnh: Internet 

So với hai nhóm trên, nhóm 3 cũng “bão tố” không kém cạnh. Bởi trong nhóm này đều là những diễn viên trẻ tuổi, được săn đón thời gian gần đây như Thành Nghị, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Nhậm Gia Luân,… 

Về phần lý do thì quả thực đếm không xuể, điển hình có thể kể tới như việc netizen không đồng ý Vương Hạc Đệ có phim thoát vòng (độ nổi tiếng vượt ra khỏi cộng đồng người hâm mộ, nhiều người biết đến); Nhậm Gia Luân, Thành Nghị có đủ khả năng “nhảy” lên nhóm 2 hay La Vân Hi chưa xứng lọt vào nhóm 3…

Hiện tại tranh luận về BXH lưu lượng này vẫn đang diễn ra gay gắt và chưa có dấu hiệu dừng lại. 

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Từ khóa:   Dương Dương Lý Hiện Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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