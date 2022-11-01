Hé lộ chi tiết đặc biệt chứng minh Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là cặp đôi hoàn hảo dành cho nhau

Chi tiết giống nhau giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương khiến cho netizen tin rằng đây là cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau.

Hợp tác cùng nhau trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được fan “ship” nhiệt tình vì quá đẹp đôi. Chứng kiến màn hợp tác quá đỗi thành công của cả 2, một số netizen còn cho rằng chỉ có những cặp đang yêu nhau mới có thể ăn ý đến như vậy. Thậm chí, đã không ít lần người hâm mộ soi ra hint hẹn hò của 2 người nhưng tính đến hiện tại cả Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn từ chối nói về điều này.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đang là cặp đôi được dân tình xứ Trung ship nhiều nhất - Ảnh: Internet

Mới đây khi tham gia phỏng vấn với Harper's Bazaar Trung Quốc, Dương Dương tiết lộ anh đang rất lo lắng cho sức khỏe của mình vì thời gian gần đây phải đóng phim với nhiều cảnh hành động. Cũng chính vì vậy mà nam diễn viên luôn phải ngâm chân và uống nước nóng. Đây là thói quen đã được duy trì nhiều năm, cũng là bí quyết giữ gìn sức khỏe của Dương Dương.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có chung 1 thói quen giống nhau - Ảnh: Internet

Sẽ chẳng có gì đáng nói bởi đây chỉ là phương pháp phổ thông thông thường của nhiều người nhưng ngay lập tức, netizen đã chỉ ra cũng trong một buổi phỏng vẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng chia sẻ thói quen tương tự với Dương Dương. Cụ thể, cô nàng cũng rất thích ngâm chân với gừng và ngải cứu, còn tự tay làm trà gừng đường nâu để uống vào mùa đông.

Có thể thấy Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có quan điểm khá tương đồng về việc chăm sóc sức khỏe. Không chỉ sở hữu nhan sắc vẹn toàn, cặp đôi còn có những sở thích khá giống nhau. ''Như này thì đúng là sinh ra là để dành cho nhau rồi'' một netizen bình luận dưới bài viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-chi-tiet-dac-biet-chung-minh-duong-duong-va-dich-le-nhiet-ba-dung-la-cap-doi-hoan-hao-danh-cho-nhau-520050.html