Netizen hoang mang trước tin đồn phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ có khả năng 'đắp chiếu' vĩnh viến vì lý do này

Mới đây netizen đang tỏ ra cực kỳ hoang mang trước tin đồn cả 2 phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ đều không thể qua được vòng thẩm định.

Trong bối cảnh các bộ phim của các ngôi sao lớn tại Cbiz đang trở nên cạn kiệt khi hầu hết đã hoặc đang đi vào hồi kết. Chính vì vậy, việc phát hành và cho ra mắt các dự án mới là điều rất quan trọng trong đó đáng chú ý nhất chính là 2 dự án của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ. Tuy nhiên, thay vì phát sóng rồi đối đầu nhau như dự đoán trước đó thì mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn Phù Đồ Duyên và An Lạc Truyện có khả năng bị ''đắp chiếu'' khi không thể vượt qua được vòng kiểm duyệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Được biết lý do An Lạc Truyện và Phù Đồ Duyên không thể vượt qua vòng kiểm duyệt là vì nguyên tác của cả hai tác phẩm này đều ít nhiều bôi xấu hình tượng vua - người cầm quyền cao nhất trong xã hội phong kiến xưa Trung Quốc. Chính vì vậy nếu không chịu thay đổi, khả năng bị đắp chiếu là rất cao nên một số bộ phận netizen đang tỏ ra cực kỳ lo lắng.

Netizen cực kỳ lo lắng cho số phận của cả 2 bộ phim - Ảnh: Internet Mặc cho đây mới chỉ là tin đồn nhưng nó cũng đã kéo theo nhiều phản ứng trái chiều khác nhau, khi số đông fan hâm mộ cho rằng việc bôi nhọ hình ảnh của các vị lãnh đạo khi xưa là việc không được phép nên không được kiểm duyệt là hoàn toàn chính xác. Số khác thì cho rằng, không nên quá đặt nặng vấn đề chính trị vào phim ảnh vì suy cho cùng tất cả chỉ nhằm mực đích giải trí. Trước đó, hai tác phẩm đều lần lượt gặt hái được những thành tích ấn tượng mặc dù chưa ấn định lịch chiếu. Cách đây không lâu, bộ phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính cũng đã chính thức có hơn 2 triệu người đặt lịch hẹn xem trước trên MXH xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-hoang-mang-truoc-tin-don-phim-moi-cua-dich-le-nhiet-ba-va-vuong-hac-de-co-kha-nang-dap-chieu-vinh-vien-vi-ly-do-nay-519049.html