'Cố tình' mặc đồ đôi với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen soi ra loạt hint hẹn hò của cả 2: 'Anh chị mau mau công khai đi nào'

Mới đây dân mạng xứ Trung không khỏi phần phấn khích khi thấy Địch Lệ Nhiệt Ba mặc đồ đôi với Dương Dương.
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Sau lần kết hợp đầy ăn ý trong siêu phẩm mùa hè 2021 Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi bị đẩy thuyền với lượng fan đông đảo tại Cbiz. Đặc biệt hơn cả, cả 2 chưa từng một lần tỏ ra không hài lòng với điều này mà trái lại còn khiến fan đứng ngồi không yên với những ''hint hẹn hò bí mật'' bị bại lộ.
Cụ thể mới đây nhất fan couple tiếp tục soi ra được khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương mặc đồ đôi. Trong một đoạn clip nhảy nhót vui vẻ tại hậu trường quay, mỹ nhân họ Địch như mọi khi khiến netizen trầm trồ trước nhan sắc của mình vì quá đỗi xinh đẹp nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi một số bộ phận khán giả bất ngờ chỉ ra chiếc áo cô đang mặc rất giống với cái mà Dương Dương đã từng mặc trong một sự kiện.
Điều nay ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của fan hâm mộ và nhanh chóng lọt top hot search của weibo, nhiều người cảm thấy phấn khích và trêu đùa 2 anh chị nên sớm công khai đi trước khi tụi em tìm ra bằng chứng.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên dân tình soi ra những khoảnh khắc cặp đôi lộ hint hẹn hò với nhau, cụ thể như trong một lần 2 người bị bắt gặp sở hũu một chiếc mũ lưỡi trai giống nhau đến lạ lùng,..
Dù cho chưa có bất kỳ ai lên tiếng về những tin đồn trên có đúng là sự thật hay không nhưng với fan đẩy thuyền, đây chính xác là một trong những thông tin vui nhất mà họ được nghe trong vài tháng qua bởi hiện tại cả 2 diễn viên đều đang bận rộn với những lịch trình của riêng mình.