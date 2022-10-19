'Cố tình' mặc đồ đôi với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen soi ra loạt hint hẹn hò của cả 2: 'Anh chị mau mau công khai đi nào'

Sau lần kết hợp đầy ăn ý trong siêu phẩm mùa hè 2021 Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi bị đẩy thuyền với lượng fan đông đảo tại Cbiz. Đặc biệt hơn cả, cả 2 chưa từng một lần tỏ ra không hài lòng với điều này mà trái lại còn khiến fan đứng ngồi không yên với những ''hint hẹn hò bí mật'' bị bại lộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lầy lội trong hậu trường quay quảng cáo - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây nhất fan couple tiếp tục soi ra được khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương mặc đồ đôi. Trong một đoạn clip nhảy nhót vui vẻ tại hậu trường quay, mỹ nhân họ Địch như mọi khi khiến netizen trầm trồ trước nhan sắc của mình vì quá đỗi xinh đẹp nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi một số bộ phận khán giả bất ngờ chỉ ra chiếc áo cô đang mặc rất giống với cái mà Dương Dương đã từng mặc trong một sự kiện.