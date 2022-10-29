Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt với tạo hình nữ thần trên bìa tạp chí nổi tiếng: 'Nhan sắc quá hoàn hảo'

Sao quốc tế 29/10/2022 18:20

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thêm một lần nữa khiến fan phát cuồng trước nhan sắc của mình.

Kể từ khi đặt chân vào Cbiz, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn khiến cho người hâm mộ phát liên tục nhắc đến như là một trong những my nhân đẹp nhất làng giải trí xứ Trung. 

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt với tạo hình nữ thần trên bìa tạp chí nổi tiếng: 'Nhan sắc quá hoàn hảo' - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt với tạo hình nữ thần trên bìa tạp chí nổi tiếng: 'Nhan sắc quá hoàn hảo' - Ảnh 2
 Nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Thậm chí cô nàng còn được mệnh danh là nữ thần thảm đỏ vì mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ với nhan sắc rực rỡ, nổi bật. Sau một khoảng thời gian dài không xuất hiện, mới đây mỹ nhân này đã thêm một lần nữa khiến fan đổ gục trước vẻ đẹp nữ thần của mình. 

Cụ thể một tạp chí nổi tiếng xứ Trung đã đăng tải công khai ảnh chụp của Địch Lệ Nhiệt Ba, lấy cảm hứng từ hình tượng búp bê hộp nhạc và những concept độc đáo, lạ mắt khác.  

Loạt ảnh khiến fan phải trầm trồ vì nhan sắc quá đỗi hoàn hảo của nữ diễn viên. Không chỉ có thân hình chuẩn chỉnh, thần thái của cô nàng chính là điều thu hút người xem khi quá xuất sắc. 

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt với tạo hình nữ thần trên bìa tạp chí nổi tiếng: 'Nhan sắc quá hoàn hảo' - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt với tạo hình nữ thần trên bìa tạp chí nổi tiếng: 'Nhan sắc quá hoàn hảo' - Ảnh 4
 Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Có thể thấy nhan sắc và sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng lên hương. Nữ diễn viên sẽ có An Lạc Truyện lên sóng vào tháng 11 sắp tới. Đồng thời khả năng diễn xuất của mỹ nhân này cũng đang được đánh giá là đã có sự tiến bộ, chính vì vậy nếu cứ tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn nữa Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có thể vươn lên đến hàng ngũ của các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Diệc Phi. 

Ngoài ra trong khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đang dần chuyển sang thể loại phim chính kịch, yêu cầu cao về nội dung và diễn xuất. Nếu thành công, đây sẽ là bước chuyển mình lớn của nữ diễn viên. 

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