Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử liệu có xứng đáng trở thành 'thước đo thành công' để dàn tiểu hoa 95 vượt qua?

Sao quốc tế 31/10/2022 16:57

Phản ứng trái chiều của netizen về ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là thước đo thành công của dàn tiểu hoa 95.

Trong những năm gần đây, Dương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là những sao nữ Hoa ngữ nổi tiếng nhất tại Cbiz. Cả 2 đều có cho mình nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng, đi cùng với đó là một lượng fan hùng hậu thuộc hàng top tại làng giải trí Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử liệu có xứng đáng trở thành 'thước đo thành công' để dàn tiểu hoa 95 vượt qua? - Ảnh 1
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet 

Cũng chính vì quá đỗi thành công như vậy, nên không ít người cho rằng các thế hệ sao nữ sau như lứa 95 cần phải coi 2 người  là một cộc mốc để vượt tới hoặc vượt qua nếu như muốn có được một sự nghiệp thành công. Một bộ phận còn đặt câu hỏi: "Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân phải có thêm bao nhiêu bộ phim nổi tiếng mới trở thành minh tinh hàng đầu như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?"

Dẫu vậy câu hỏi này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí phần lớn người hâm mộ đều có những phản ứng không mấy tích cực. Cụ thể, hầu hết họ đều cho rằng cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều chưa đủ tầm để trở thành thước đo thành công cho các bậc hậu bối phải noi theo. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử liệu có xứng đáng trở thành 'thước đo thành công' để dàn tiểu hoa 95 vượt qua? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có một phim bạo nào trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh: Internet 

Cụ thể như Địch Lệ Nhiệt Ba dù được đánh giá là đang có sự tiến bộ trong khả năng diễn xuất trong thời gian gần đây, nhưng Mỹ nhân Tân Cương chưa từng một lần có được một dự án bạo trong sự nghiệp của mình cả. Ngay cả Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hợp tác với Dương Dương dù gây được chú ý vẫn không thể tạo nên sức hút mãnh liệt như Trần Tình Lệnh, Tru Tiên, Hoa Thiên Cốt...

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử liệu có xứng đáng trở thành 'thước đo thành công' để dàn tiểu hoa 95 vượt qua? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư vừa có cho mình một năm 2022 thành công khi vượt qua cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet 

Thậm chí, dân tình coi ra bằng chứng Triệu Lộ Tư trong năm nay còn có thành tích khủng hơn cả đàn chị. Cụ thể theo trang Tencent Video ngày 29/7 thông báo thành tích tốt mà đoàn phim Tinh hán xán lạn đạt được là chạm mốc 300 triệu lượt xem/ngày. Đây là kỷ lục xem cao nhất trong 2 năm qua, với các bộ phim được chiếu độc quyền trên nền tảng này. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử liệu có xứng đáng trở thành 'thước đo thành công' để dàn tiểu hoa 95 vượt qua? - Ảnh 4

Dương Tử đang có sự tụt dốc không phanh trong vài năm trở lại đây - Ảnh: Internet 

Trong khi đó, Dương Tử có một bộ phim quốc dân người người nhà nhà đều theo dõi là Nhà Có Trai Có Gái. Những năm gần đây, nữ diễn viên cũng ghi dấu ấn với Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật... Vì vậy, với nhiều người cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chỉ mới đang là những nữ diễn viên đã có cho mình một sự nghiệp thành công tuyệt vời nhưng để đạt tới đẳng cấp là thước đo cho sự thành công như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch thì vẫn còn một chặng đường rất xa ở phía trước. 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ

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