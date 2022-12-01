Tiêu Chiến bất ngờ sánh đôi cùng Triệu Lệ Dĩnh: Phải chăng Cbiz sắp sửa được chứng kiến màn kết hợp đỉnh cao giữa cả 2 trên màn ảnh?

Tiêu Chiến bất ngờ ngồi cạnh Triệu Lệ Dĩnh đang là thông tin được netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, Đêm hội tầm nhìn Weibo 2022 đã được tổ chức và quy tụ dàn sao đình đám của Cbiz. Một trong số đó có thể kể đến một vài cái tên như Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch,.... Tuy nhiên, một trong những điều gây chú ý vào đêm hôm đó chính là nam diễn viên Tiêu Chiến. Xuất hiện với diện mạo bống bẩy và vô cùng đẹp trai, mỹ nam họ Tiêu nhanh chóng chiếm trọn spotlight tại buổi lễ. Cũng trong sự kiện này, anh chàng đã được xếp ngồi cạnh đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Xuất hiện chung trong một khung hình, bộ đôi đỉnh lưu lượng này khiến dân tình bấn loạn vì nhan sắc cực phẩm của mình. Cả 2 được cho là cực kỳ đẹp đôi khi ngồi cạnh nhau. Ngay khi hình ảnh Tiêu Chiến – Triệu Lệ Dĩnh chung khung hình được tung ra đã gây náo loạn cộng đồng mạng. Đều là đỉnh lưu lượng có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt vì vậy không ít người mong ngóng cặp đôi này đóng chung phim, nếu điều này trở thành sự thật dự án đó chắc chắn sẽ trở thành một trong những bộ phim đáng xem nhất tại Cbiz trong vài năm trở lại đây.

Bức hình gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc trong vài ngày qua - Ảnh: Internet Đáng chú ý, một số phận netizen còn có đôi chút tham lam khi không chỉ muốn cả 2 đóng chung mà còn đẩy thuyền cặp đôi đến với nhau. Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến là 2 ngôi sao được dự kiến đóng chính trong “Dữ phụng hoàng”. Đây được xem là màn kết hợp gây nhiều tò mò cho người hâm mộ. Cả 2 được cho là sẽ có cơ hội hợp tác trong Dữ Phụng Hoàng - Ảnh: Internet "Dữ phụng hoàng" là tác phẩm cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Đây là tác giả của loạt tác phẩm đình đám như Chiêu Diêu, Ti mệnh... “Dữ phụng hoàng” nói về tình yêu giữa Thẩm Ly và Hành Chỉ. Vì không chấp nhận một cuộc hôn nhân được định sẵn, Thẩm Ly trốn khỏi ma giới xuống nhân gian. Cô được Hành Chỉ cứu giúp. Cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình của họ sau đó gặp nhiều biến cố...

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