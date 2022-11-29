Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cân mọi outfit nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chào thua trước Bạch Lộc khi khoác lên mình màu áo đỏ này

Triệu Lệ Dĩnh đang không được thuận lợi khi bộ phim mới ra mắt của cô là Gió Thổi Bán Hạ bị netizen chê bai rất nhiều.

Xuất hiện tại buổi livestream giới thiệu phim Gió Thổi Bán Hạ vào tối 27/11, Triệu Lệ Dĩnh đốn tim fan khi diện bộ váy đỏ rực. Dù được fan khen ngợi rất nhiều về nhan sắc ở tuổi xế chiều thế nhưng khi khoác lên mình màu áo đỏ này các netizen đều cho rằng không hợp với cô nàng, thậm chí nếu so sánh gần đây với một mỹ nhân khác tại Cbiz cũng bận màu áo tương tự là Bạch Lộc rõ ràng nữ chính Gió Thổi Bán Hạ thua xa hoàn toàn. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tái xuất màn ảnh với phim nữ chủ - Gió Thổi Bán Hạ. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giúp mỹ nhân họ Triệu chuyển hình thành công và tiến lên hàng ngũ diễn viên thực lực.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đang không được đón nhận như mong đợi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có vẻ như phim đang không có được sự khỏi đầu thuận lợi khi số điểm mà dự án này mang lại cho tới giờ chỉ được gói gọn trong 2 từ ''Thất Vọng''. Chính vì vậy, một số bộ phận netizen cho rằng phải chăng áo đỏ không mang đến sự may mắn cho Triệu Lệ Dĩnh khi đứa con tinh thần của cô chưa đạt thành tích cao. Tuy nhiên, ai cũng biết việc thành tích cao hay thấp còn do nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa trên sự trùng hợp về tâm linh. Vả lại, phim Gió Thổi Bán Hạ chỉ mới lên sóng được vài tập nên vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Bạch Lộc - Ảnh: Internet Gió Thổi Bán Hạ là bộ phim xoay quanh câu chuyện Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm từ gia đình, lớn lên cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà, Hứa Bán Hạ đã dẫn dắt 2 người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn thương trường. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình...

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