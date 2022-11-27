Top mỹ nhân Cbiz có lượt rating cao nhất trong 5 năm trở lại đây: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để trưng

Mới đây trên mạng xã hội Cbiz, một blogger nổi tiếng đã tổng hợp lại lượt theo dõi để cho ra bảng công bố số liệu rating phim của dàn tiểu hoa 85, 90 và 00 trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể đó là Triệu Lệ Dĩnh , Đàm Tùng Vận và Triệu Kim Mạch .

Trong bảng thống kê Triệu Lệ Dĩnh đứng ở vị trí top 1 tiểu hoa 85. Trong 5 năm trở lại đây, bộ phim có rating cao nhất của cô chính là Minh Lan Truyện với 1.9979% trên đài Hồ Nam. Thậm chí dù cho đã kết thúc từ lâu nhưng độ hot của bộ phim vẫn cực kỳ cao khi số lượng người xem lại là rất lớn.

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Vượt mặt cả Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận là tiểu hoa đứng đầu lứa 90. Bộ phim ăn khách nhất của cô nàng trong 5 năm trở lại đây là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Phim chiếu trên đài Hồ Nam năm 2020 và thu về mức rating là 1.7063%.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà xoay quanh những vấn đề phát sinh trong gia đình với diễn xuất của Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành. Bộ phim chủ yếu nói về biến cố của một gia đình, ba đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng của hai người cha. Sự kết hợp ăn ý của các diễn viên cũng như màn thể hiện xuất sắc của Đàm Tùng Vận giúp cô nghiễm nhiên vượt qua hàng loạt cái tên lớn để đứng vị trí trong danh sách này.

Triệu Kim Mạch

Triệu Kim Mạch - Ảnh: Internet

Top 1 lứa tiểu hoa 00 chính là Triệu Kim Mạch. Năm 2019, bộ phim Thiếu Niên Phái do cô nàng đóng chính được chiếu trên đài Hồ Nam và nhanh chóng thu về mức rating là 1.3923%. Tuy không bằng hai đàn chị phía trên, nhưng Triệu Kim Mạch vẫn xuất sắc vượt qua loạt tiểu hoa cùng thời.