Top mỹ nhân Cbiz có lượt rating cao nhất trong 5 năm trở lại đây: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để trưng

Sao quốc tế 27/11/2022 16:31

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng Vận cũng là cái tên gây bất ngờ khi có thứ hạng cao trong danh sách này.

Mới đây trên mạng xã hội Cbiz, một blogger nổi tiếng đã tổng hợp lại lượt theo dõi để cho ra bảng công bố số liệu rating phim của dàn tiểu hoa 85, 90 và 00 trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể đó là Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng VậnTriệu Kim Mạch

Triệu Lệ Dĩnh

Top mỹ nhân Cbiz có lượt rating cao nhất trong 5 năm trở lại đây: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để trưng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trong bảng thống kê Triệu Lệ Dĩnh đứng ở vị trí top 1 tiểu hoa 85. Trong 5 năm trở lại đây, bộ phim có rating cao nhất của cô chính là Minh Lan Truyện với 1.9979% trên đài Hồ Nam. Thậm chí dù cho đã kết thúc từ lâu nhưng độ hot của bộ phim vẫn cực kỳ cao khi số lượng người xem lại là rất lớn. 

Bộ phim gây ấn tượng với câu chuyện xuất sắc, cộng thêm màn thể hiện trên mức tuyệt vời của Triệu Lệ Dĩnh góp phần biến dự án này đạt thành công ngoài mong đợi. 

Đàm Tùng Vận

Top mỹ nhân Cbiz có lượt rating cao nhất trong 5 năm trở lại đây: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để trưng - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Vượt mặt cả Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận là tiểu hoa đứng đầu lứa 90. Bộ phim ăn khách nhất của cô nàng trong 5 năm trở lại đây là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Phim chiếu trên đài Hồ Nam năm 2020 và thu về mức rating là 1.7063%.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà xoay quanh những vấn đề phát sinh trong gia đình với diễn xuất của Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành. Bộ phim chủ yếu nói về biến cố của một gia đình, ba đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng của hai người cha. Sự kết hợp ăn ý của các diễn viên cũng như màn thể hiện xuất sắc của Đàm Tùng Vận giúp cô nghiễm nhiên vượt qua hàng loạt cái tên lớn để đứng vị trí trong danh sách này. 

Triệu Kim Mạch

Top mỹ nhân Cbiz có lượt rating cao nhất trong 5 năm trở lại đây: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để trưng - Ảnh 3
Triệu Kim Mạch - Ảnh: Internet

Top 1 lứa tiểu hoa 00 chính là Triệu Kim Mạch. Năm 2019, bộ phim Thiếu Niên Phái do cô nàng đóng chính được chiếu trên đài Hồ Nam và nhanh chóng thu về mức rating là 1.3923%. Tuy không bằng hai đàn chị phía trên, nhưng Triệu Kim Mạch vẫn xuất sắc vượt qua loạt tiểu hoa cùng thời.

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Loạt tạo hình của các sao nữ Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đàm Tùng Vận Triệu Kim Mạch sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh

Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh

Thứ tự địa vị dàn tiểu Hoa lứa 85 có sự thay đổi lớn: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tụt hạng sâu, Dương Mịch dẫn đầu

Thứ tự địa vị dàn tiểu Hoa lứa 85 có sự thay đổi lớn: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tụt hạng sâu, Dương Mịch dẫn đầu

Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, Lâm Canh Tân 'đá vội' Triệu Lệ Dĩnh để tới với mỹ nhân này trong dự án mới

Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, Lâm Canh Tân 'đá vội' Triệu Lệ Dĩnh để tới với mỹ nhân này trong dự án mới

TOP những phim cổ trang sắp được công chiếu khả năng 'bạo' cao nhất tại Cbiz: Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm lớn nhất

TOP những phim cổ trang sắp được công chiếu khả năng 'bạo' cao nhất tại Cbiz: Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm lớn nhất

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ