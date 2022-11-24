Tổng hợp loạt phim cổ trang mới sắp sửa ra mắt khán giả: Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc được fan khen ngợi tới tấp với tạo hình xuất sắc

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh tung lên Weibo bộ ảnh cô chụp quảng cáo, cũng như những hình ảnh trong phim “Dữ Phượng hành” không khỏi khiến fan cảm thấy phấn khích tột độ. Ở tuổi 35, nhan sắc của cô nàng trong các trang phục cổ trang vẫn giữ được vẻ đẹp huyền ảo đến mê ly.

Vốn là nữ diễn viên nổi tiếng đi lên từ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, một trong những dòng phim góp phần đưa tên tuổi của mỹ nhân này lên được vị thế như ngày hôm nay chắc chắn phải là loạt phim cổ trang.

Bạch Lộc

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Bạch Lộc được cho là một trong những diễn viên có ngoại hình cổ trang nổi bật nhất trong dàn tiểu hoa đán. Trong dàn tiểu hoa gần đây, Bạch Lộc được cho là có ngoại hình rất giống với Lý Nhất Đồng.

Thậm chí, nếu không phải "fan ruột" thì có khi sẽ nhầm giữa hai nữ diễn viên này. Tuy nhiên, khi cô nàng diện đồ cổ trang thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra, bỏi nhan sắc của Bạch Lộc được fan cho rằng đẹp nhất khi diện lên các trang phục trong phim cổ trang.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Năm nay có thể được cho là năm thành công của Dương Tử khi cô có một số dự án phát sóng và được khán giả đón nhận nhiệt tình, thậm chí luôn nằm trong những top phim ăn khách nhất như “Trầm vụn hương phai”, “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn…

Gần đây, phía ê-kíp của “Trường Tương Tư” cũng tung ra tạo hình của Dương Tử trong phim. Tạo hình thanh thoát, uyển chuyển của cô nàng trong phim thực sự đã lấy lại phong độ cho Dương Tử sau khi bị chê bai vì tạo hình “nhạt” trong “Trầm vụn hương phai”.